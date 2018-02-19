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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Марта, 11:19 |
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Приморье получило шесть субсидируемых маршрутов в центральную часть России и три в регионе
Постановлением Правительства РФ утверждён перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
В этом году воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря.
Из Приморья в перечень попали шесть маршрутов в центральную часть России:
– Владивосток – Екатеринбург – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей);
– Владивосток – Москва – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 7 400 рублей);
– Владивосток – Новосибирск – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 5 900 рублей);
– Владивосток – Санкт-Петербург – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 7 500 рублей);
– Владивосток – Сочи – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 10 500 рублей);
– Владивосток – Минеральные Воды – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 10 100 рублей),
Также в перечне – три направления из Приморья по Дальнему Востоку:
– Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Петропавловск-Камчатский (стоимость билета в одну сторону 6 000 рублей);
– Хабаровск – Владивосток – Хабаровск (стоимость билета в одну сторону 1 800 рублей);
– Якутск – Владивосток – Якутск (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей).
Воспользоваться льготными авиаперелётами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Кроме того, льготным авиабилетом до Приморья может воспользоваться гражданин России в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка во Всероссийский детский центр «Океан». Эта льгота действует весь год по следующим направлениям:
– Магадан – Владивосток – Магадан (стоимость билета в одну сторону 6 200 рублей);
– Якутск – Владивосток – Якутск (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей)
– Южно-Сахалинск – Владивосток – Южно-Сахалинск (стоимость билета в одну сторону 6 000 рублей);
– Чита – Владивосток – Чита (стоимость билета в одну сторону 5 100 рублей);
– Иркутск – Владивосток – Иркутск (стоимость билета в одну сторону 5 500 рублей);
– Красноярск – Владивосток – Красноярск (стоимость билета в одну сторону 5 700 рублей);
– Новосибирск – Владивосток – Новосибирск (стоимость билета в одну сторону 5 900 рублей);
– Екатеринбург – Владивосток – Екатеринбург (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей);
– Салехард – Екатеринбург – Владивосток – Екатеринбург – Салехард (стоимость билета в одну сторону 8 900 рублей).
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