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Проект "Приморский маршрут": Ход козлом
Находящийся в непреходящем финансово-экономическом кризисе, взбудораженный терактами и огромными проблемами с мигрантами мир не устоял перед почти библейской историей дружбы тигра Амура и козла Тимура в сафари-парке Приморья.
Safaripark25.TV Тимур и Амур 9 апреля 2016 г.
Посмотреть на странную парочку в Приморье стали съезжаться туристы со всего мира, а дирекцию парка «атаковали» звонками журналисты практически со всех концов света. Очевидно, что данный PR-ход весьма органично вписывается в подпрограмму «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках» государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 годы».
Московский эксперт в области продвижения и связей с общественностью Тимур АСЛАНОВ считает, что история взаимоотношений парочки - прекрасный инструмент как для продвижения парка, так и Приморья в целом. «Мы все живем в условиях мощного информационного перегруза, и продвижение через навязчивое информирование уже давно не работает. Наиболее эффективный инструмент сегодня - это истории. Яркие, интересные, вызывающие эмоции. Необычная дружба животных, забавное сочетание их имен, перипетии их отношений - все это создает привлекательную картинку на фоне экономических бедствий», - считает он.
«Все самые классные проекты получаются спонтанно. Но надо, чтобы в таких новостях делался акцент на место, где произошло событие. У меня ощущение, что не все зафиксировали, что именно в Приморском крае находятся тигр и козел. Для продвижения региона нужно больше подобных разноплановых событий и фишек», - считает основатель компании «СитиБрендинг» Василий Дубейковский.
На примере сафари-парка и его героев стало очевидно, что современная туристическая индустрия не может эффективно функционировать без активной маркетинговой деятельности. Необходимо и дальше использовать комплекс инструментов для завоевания аудитории, добиваясь, как заявлено в госпрограмме «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 годы», повышения качества туристических услуг и их доступности для всех слоев общества.
Александра ЕЛИЗАРОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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