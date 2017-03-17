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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Апреля, 13:23 |
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Развитие транзитного туризма в Приморье обсудят на Тихоокеанском туристском форуме-2017
Приморье готовится к проведению Третьего Тихоокеанского туристского форума. В этом году в рамках деловой программы запланированы профильные сессии по развитию сотрудничества в сфере туризма регионов Дальнего Востока и Сибири со странами Северо-Восточной Азии. Одной из таких площадок станет тематическая сессия с представителями туристской отрасли Республики Корея.
Как сообщили организаторы мероприятия, в центре внимания сторон окажутся вопросы развития транзитного туризма в Приморье, связанные с проведением в южнокорейском городе Пхёнчхан Зимних Олимпийских игр-2018.
«Учитывая месторасположение нашего края и его туристский потенциал, Республика Корея рассматривает Приморье как одну из основных транзитных точек для путешественников – гостей Олимпиады. Это хороший стимул для наших туркомпаний и туроператоров заинтересовать туристов короткими двух- и трехдневными программами», – отметила исполнительный директор Приморского регионального союза туриндустрии, председатель краевого Общественного экспертного совета по развитию туризма Ольга Гуревич.
Также в рамках сессии речь пойдет о перспективах развития транспортной доступности Приморья и регионов Дальнего Востока в целом, возможностях расширения российско-корейских туристских связей в области спортивных событийных мероприятий и спортивных обменов. Еще одной темой для обсуждения станет круизный туризм.
«В этом году круизные суда “Costa Victoria” и “Costa NeoRomantica” итальянского оператора с южнокорейскими туристами на борту посетят Приморье девять раз. Это одно из самых перспективных направлений сотрудничества между нашим краем и Южной Кореей. Уверен, что площадка Тихоокеанского туристского форума позволит нам укрепить и расширить сотрудничество в этой сфере», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Cвоё участие в работе круглого стола уже подтвердили корейские эксперты – директор представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке Чо Юн Ми и президент агентства по развитию круизного туризма Gangwon-do Maritime Tourism Center Пак Тевук. Российскую сторону на заседании представят туркомпании регионов Дальнего Востока и Сибири, а также эксперты федерального и регионального уровней.
Напомним, Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 18 по 21 мая на базе Дальневосточного федерального университета. В программу традиционно включены несколько блоков: деловая часть, куда впервые интегрирован Международный форум стран Северо-Восточной Азии, XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo, выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show и фестиваль «День путешественника».
Главной темой ТТФ-2017 станет развитие трансграничных маршрутов между странами Северо-Восточной Азии, Дальним Востоком и Сибирью. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации из Южной Кореи, Японии, Китая, Вьетнама, Малайзии, Филиппин, а также острова Гуам.
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