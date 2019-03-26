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Понедельник| 15 Апреля, 17:33 |
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Инспекторы Дальневосточного морского заповедника спасают черемшу
Каждую весну десятки нарушителей высаживаются для сбора черемши на острова залива Петра Великого, которые находятся под охраной заповедника. В эти дни инспекторы работают в чрезвычайном режиме. Несколько лодок патрулирует острова. Организованы особые посты в предполагаемых местах высадки браконьеров.
«Заповедник выступает единственным гарантом сохранения в естественном состоянии многих, обычных для Приморья, растений. Однако виды, пользующиеся коммерческим спросом, трудно сохранить и на охраняемых территориях», - считает научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Елена Чубарь. «Грустно констатировать, что такое широко распространённое растение, как черемша, в нормальном состоянии сохранилось только на островах Морского и Лазовского заповедников. Остальные популяции подорваны. Растениям не дают вырасти и обсемениться».
Однако, напомним, что за нарушение режима охраны заповедников Российское законодательство возлагает не только административную, но и уголовную ответственность (статьи 260, 262, 268 Уголовного Кодекса РФ).
«Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. » УК РФ Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Фото Андрея Алатырцева.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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