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"Рыбозавод Славянка" намерен обеспечить Приморье рыбопродукцией по доступным ценам
Компания «Рыбозавод Славянка» проведет техническое переоборудование рыбозавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива в Хасанском районе. Резидент планирует возобновить рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов. Плановая производственная мощность завода составит до 15 тысяч тонн продукции в год.
По словам генерального директора компании «Рыбозавод Славянка» Игоря Вишневского, основная задача проекта обеспечить население Приморского края широким ассортиментом рыбопродукции по доступным ценам и выйти на внешний рынок с конкурентоспособной российской продукцией глубокой переработки.
Игорь Вишневский, гендиректор компании «Рыбозавод Славянка»: "Получение статуса резидента Свободного порта Владивосток позволит воспользоваться налоговыми и другими преференциями, предусмотренными программой развития Дальнего Востока и направить дополнительные средства на расширение объемов собственного производства, а также увеличить коммерческую и инвестиционную привлекательность предприятия, при продвижении нашей продукции на внешнем рынке. Запуск проекта обеспечит более 30 новых рабочих мест, оплату налогов, тем самым, способствуя развитию социальной и экономической сфер нашего региона".
Проектом предусмотрена покупка и установка дополнительного рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования, а также вспомогательного оборудования для транспортной обработки грузов. Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн рублей.
Технология рыбоперерабатывающего комплекса предполагает первичную и глубокую переработку рыбы от ее вылова до отправки на собственный склад-холодильник в виде мороженых блоков или отдельных рыбин, фарша или филе. Применение технологии безотходности производства позволит эффективно использовать биоресурсы акватории региона. Весь выловленный объем продукции будет доставляться на рыбозавод для дальнейшей переработки.
В планах инвестора приобрести и установить необходимое оборудование до июля текущего года. Запуск проекта состоится в третьем квартале 2017 года.
Как подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, развитие рыбохозяйственного комплекса макрорегиона позволит за три-пять лет привлечь до 150 млн рублей инвестиций.
«Рыбная отрасль способна сделать мощный вклад в развитие Дальнего Востока. По нашим оценкам, реализация мероприятий, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса ДФО, обеспечит в ближайшие три-пять лет приток инвестиций в объеме свыше 150 млрд рублей. При текущей инвестиционной активности в отрасли эта цифра может быть достигнута в течение 30 лет», - резюмировал глава Минвостокразвития РФ.
В настоящее время 174 инвесторов Свободного порта Владивосток реализуют проекты объемом инвестиций более 270 млрд рублей и перспективой создать более 25 тысяч рабочих мест. Всего в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 319 заявок на общую сумму инвестиций более 337 млрд рублей.
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