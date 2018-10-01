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Китайцы интересуются строительством моста из Владивостока в Яньбянь-Корейский АО КНР

Точка строительства моста на китайской стороне находится в природоохранном заповеднике ЯКАО

Глава Владивостока Виталий Веркеенко провел протокольную встречу с делегацией Яньбянь-Корейского автономного округа КНР во главе с вице-губернатором Чжоу Цзиньсин. Как отметили делегаты из Поднебесной, их цель визита во Владивосток – разделить с Россией радость ее главного государственного праздника – Дня Победы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

«Рад, что завтра вы вместе с владивостокцами отметите День великой победы, – обратился к иностранным гостям Виталий Веркеенко. – Наш город и Яньбянь-Корейский автономный округ связывают давние теплые, побратимские отношения дружбы и сотрудничества».

Во время встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в культурной, образовательной, спортивной сферах, развития туристической отрасли. Особое внимание было уделено реализации перспективных для обеих стран дорожно-транспортных проектов «Приморье 1» и «Приморье 2», частью которого является мост, который соединил бы Россию и Китай.

«У наших стран большие перспективы в совместных проектах в сферах строительства и инфраструктуры. Сегодня крупные китайские компании накопили большой опыт в этих отраслях, и здесь мы можем наладить очень быстрое активное сотрудничество», – отметил глава Владивостока.

«Прекрасный Владивосток приятно удивляет своим развитием. Сегодня в нем присутствует и успешно работает в рамках российского законодательства китайский бизнес. Ежегодно поток товаров из нашей страны в ваш город составляет 2 млн. 700 тысяч тонн, а количество туристов из ЯКАО, посещающих Владивосток, – 362 тысячи человек в год. С каждым годом эти потоки увеличиваются, расширяя и укрепляя фундамент взаимопонимания, уважения друг к другу и сотрудничества между нашими странами, – отметил Чжоу Цзиньсин. – История и опыт показывают, что Россия и Китай умеют и могут вести честное сотрудничество. Я курирую вопросы экономики и знаю, у нас есть предприятия, готовые инвестировать в реальный сектор российского строительного рынка».

Китайские партнеры подтвердили интерес к строительству моста, который объединил бы полуостров Песчаный с Яньбянь-Корейским автономным округом КНР. Данный транзитный маршрут позволит сформировать кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинций Китая к портам Владивостока, а также увеличить двухсторонний туристический поток. Руководитель китайской делегации отметил, что точка строительства моста на китайской стороне находится в природоохранном заповеднике ЯКАО. По словам Чжоу Цзиньсина, данный вопрос он намерен вынести на обсуждение в Министерство земельных и природных ресурсов КНР в Пекине в мае этого года.

Виталий Веркеенко пригласил китайских инвесторов и талантливых архитекторов работать с российскими строительными проектами. Глава города отметил: сотрудничество между Россией и Китаем сегодня может развиваться намного быстрее, потому что этому способствует экономическая обстановка. Владивосток стал действенным инструментом новой экономической зоны, предлагающей инвесторам льготный режим для ведения бизнеса, и интересен иностранным инвесторам.

«Мы готовы оказывать содействие во взаимовыгодном и плодотворном сотрудничестве между нашими странами, – подчеркнул глава Владивостока. – На территории Приморья уже работают свыше 200 предприятий с инвестициями из КНР, по большей части это компании из северо-восточных провинций. Мы намерены расширить границы нашей работы: 2018 год объявлен годом  межрегионального сотрудничества России и Китая. Всеобъемлющее российско-китайское партнерство и стратегическое сотрудничество являются одним из ключевых факторов обеспечения глобальной и региональной стабильности, отмечал президент России Владимир Путин. И это прочная основа для развития межрегиональных связей».

На фото: Глава Владивостока Виталий Веркеенко провел протокольную встречу с делегацией Яньбянь-Корейского автономного округа КНР во главе с вице-губернатором ЯКАО Чжоу Цзиньсин.

Анастасия Котлярова (фото)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: мост  праздник  строительство  9 мая  КНР 


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