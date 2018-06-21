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Пятница| 13 Июля, 00:36 |
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Первый частный аэродром построен на "дальневосточном гектаре"
Любительский аэродром построил на своем «дальневосточном гектаре» житель Хабаровского края Федор Жаков, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Взлетная полоса длиной 300 метров появилась неподалеку от села Красное Николаевского района.
Бывший авиатехник готов принимать гостей на своей взлетно-посадочной полосе. «Она официально зарегистрирована, внесена в реестр гражданской авиации. Но, понятно, что гости у нас бывают не часто: в основном полосой пользуемся я и мои друзья. Да нас это и устраивает: выгоду из аэродрома я не особо планировал извлекать», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Фёдор Жаков. «Я очень благодарен программе «Дальневосточный гектар» за возможность стать законным владельцем собственной взлетной полосы. Не думаю, что без нее у меня бы получилось воплотить в жизнь такую трудоемкую задумку».
По словам Федора, идея построить собственный аэродром и вернуться в небо пришла еще в 2011 году, когда у него в гостях остановились дельтапланеристы из Москвы. Тогда он начал собирать собственный параплан. Появление возможности самостоятельно выбрать подходящий участок и бесплатно оформить его в собственность позволило окончательно реализовать мечту. В настоящее время, обладатель новенького аэродрома строит новый двухместный параплан, чтобы летать вместе с семьей.
Все подробности о том, как Федор Жаков построил свой аэродром, читайте в материале "Взял гектар, теперь летаю"
Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Участники программы «Дальневосточный гектар» могут воспользоваться государственными мерами поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своем «дальневосточном гектаре». После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
Фото: ИА «Хабаровский край сегодня».
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