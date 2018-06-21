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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 00:35 |
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Жители Владивостока смогут "собрать" ягоду и "половить" рыбу на центральной площади
19 и 20 июля (пятница и суббота) жителей и гостей приморской столицы администрация Владивостока приглашает на общегородскую продовольственную ярмарку. Она развернется на центральной площади, здесь свою продукцию здесь представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.
На ярмарке можно будет приобрести ягоды, мёд, овощи, рыбопродукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.
График работы ярмарок: 19 июля - с 8 до 19 часов, 20 июля – с 9 до 17 часов.
«13 и 14 июля общегородской ярмарки на площади не будет», – рассказали в управлении экономики и развития предпринимательства.
Также в управлении напомнили, какие документы необходимы сельхоз- и товаропроизводителям для участия в ярмарке. В соответствии с Порядком организации ярмарки, утвержденным постановлением администрации города от 21.03.2018 № 1142 «О проведении ярмарки Общегородская», для участия подается заявка о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке. С формой заявки, а также с порядком и схемой предоставления мест можно ознакомиться в приложении.
Фото Анастасии Котляровой
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