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Жители Приморья могут бесплатно привить своих домашних животных
Как сообщили в краевой государственной ветеринарной инспекции, чтобы исключить риски смертельного заболевания - бешенства - необходимо исключить контакты с дикими животными и проводить вакцинацию домашних питомцев.
«Для профилактики необходимо вакцинировать собак и кошек с двухмесячного возраста, повторяя вакцинацию один раз в год. Привить животных в краевых ветслужбах можно бесплатно», – сообщили в ведомстве.
Человек может заразиться после укуса животным или даже при контакте со слюной больного животного. Наиболее опасны укусы в лицо и кисти рук.
«Скрытый период колеблется в значительных пределах – от 12 дней до года и более. Опасным является то, что слюна заболевших животных заразна уже примерно за 7-8 дней до появления клинических признаков», – рассказали специалисты.
В случае выявления животных, заподозренных в заболевании бешенством (неадекватное поведение, излишняя ласковость лис, чрезмерная агрессивность домашних животных, нарушение координации движения), нужно немедленно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону: 8 (4232) 41-14-37 либо в учреждения государственной ветеринарной службы в районах и городах края.
Фото – Глеб Ильинский ("Приморская газета")
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