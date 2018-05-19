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В Приморье ежемесячно планируют обрабатывать до 9 тысяч карат алмазного сырья
"Это уже третье наше предприятие. Надеюсь, что его запуск посодействует созданию рабочих мест и мы сможем принести сюда технически знания, ноу-хау, опыт, в том числе из Индии. У нас широкий и глубокий опыт в сфере алмазного производства. У нас действуют фабрики в разных странах, мы поставляем свою продукцию по всему миру. У нас есть необходимое оборудование для обработки алмазов, для огранки. По мере того, как мы будем добиваться прогресса, мы будем создавать здесь новые места и будет обучать тех, кто станет у нас работать", - прокомментировал Сандипа Котхари, управляющий директор KGK Group.
По словам инвестора, компания «КГК ДВ» - резидент свободного порта Владивосток – не собирается останавливаться на достигнутом. «У нас сейчас работают три завода – в Москве, Якутске и теперь во Владивостоке. Мы и дальше планируем расширять свое производство в России. Для начала во Владивостоке мы планируем создать около сотни рабочих мест. А затем – 500», - уточни он.
Напомним, в рамках инвестиционного проекта резидент создал во Владивостоке фабрику по огранке алмазов, вложив в проект более 496 млн рублей инвестиций.
Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла планируется обработка до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА». Индийский инвестор намерен пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в СПВ. ЕАЦ окажет содействие «КГК ДВ» с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.
Напомним, свидетельство резидента Свободного порта Владивосток компании «КГК ДВ» вручил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев президенту корпорации «KGK Group» Навраттану Котари во время рабочего визита в Мумбаи в марте 2017 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения выставки территорий опережающего развития на полях III ВЭФ дал старт 5 предприятиям с объемом частных инвестиций 67 млрд рублей. В том числе, был дан запуск алмазной фабрике «КГК ДВ».
Индийская корпорация KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.
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