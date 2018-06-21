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Пятница| 06 Июля, 10:58 |
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ВТБ помогает больницам Приморья
В последние годы идея социально ответственного бизнеса обретает все более реальные черты. Благотворительные акции, проекты, программы – сегодня это не просто очередная статья расходов крупных компаний. Это очень серьезная, важная, социально значимая задача – оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.
История благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» началась в 2003 году, с тех пор программа успела объехать всю Россию и оказать помощь детским медицинским учреждениям в 50 регионах страны, причем во многих по несколько раз.
Одной из больниц, которой оказана помощь в рамках программы «Мир без слез» в 2017 году, стала Владивостокская клиническая больница № 2. Благодаря программе, в детском ортопедо-травматологическом отделении оборудована так называемая палата пробуждения. Палата пробуждения – это то место, куда маленькие пациенты попадают после операций, если им не требуется нахождение в реанимации, или после самой реанимации. Стоимость оснащения палаты интенсивной терапии всем необходимым оборудованием составила 6 000 000 рублей.
«Наша палата пробуждения будет первой и единственной в своем роде во всем Приморском крае, при этом ее важность сложно переоценить, – подчеркивает главный врач больницы Вячеслав Викторович Глушко (на фото). – Ее открытие позволит минимизировать постнаркозные риски и улучшить качество жизни пострадавших детей».
Ежегодно в детском ортопедо-травматологическом отделении проводится более 600 манипуляций под наркозом, после которых малышам требуется уход в такой палате.
«Социальная ответственность давно стала частью корпоративной культуры банка ВТБ. Поддержка большого количества программ в области здравоохранения, культуры и спорта – уже традиция, которую мы намерены продолжать и развивать, – подтверждает первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Василий Николаевич Титов. – Особое место среди благотворительных инициатив банка занимает «Мир без слез». С 2003 года за время существования этой программы детские медицинские учреждения страны получили помощь в размере более 300 миллионов рублей».
«Программа «Мир без слез» носит долгосрочный и адресный характер, – продолжает руководитель программы Елена Мелихова. – Банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских больниц. Причем очень важно, что медики сами выбирают, какое оборудование или медикаменты им в данный момент нужны».
ВТБ уже не первый раз помогает больницам Приморья: в 2008 году был приобретен комплекс реабилитационного оборудования для Краевого детского противотуберкулезного санатория № 1; в 2013 году – оборудование для палаты реанимации и интенсивной терапии Детской клинической больницы № 2; в 2015 году – два кювеза для выхаживания глубоко недоношенных детей, фотолампы «Светоняня» для лечения детей с неонатальными желтухами и стерилизатор для структурного подразделения «Детская больница» Находкинской городской больницы; в 2016 году – оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Краевой детской клинической больницы № 1.
Всего в этом году программа пройдет в 20 городах по всей России, традиционно несколько мероприятий программы пройдет в московских больницах.
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