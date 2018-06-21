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Около 3,4 млрд рублей будет вложено в эко-сити с гольф-парком в Приморье
Соответствующее соглашение подписали на полях третьего Восточного экономического форума компания ООО «Гольф-парк ДВ» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Проект будет реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток.
Интеллектуальный эко-сити с гольф-парком будет создан в Надеждинском районе Приморского края. На участке площадью около 310 гектаров планируется построить гольф-поле на 18 лунок с клубным домом и всей необходимой инфраструктурой, а также гостиничный комплекс со спа-центром и ресторанами, центр зимнего отдыха, жилую и коммерческую недвижимость.
Инвестор планирует вложить в реализацию проекта около 3,4 миллиардов рублей и создать 167 рабочих мест.
По словам генерального директора компании «Гольф-парк ДВ» Сергея Лабутина, строительство современного рекреационного объекта с многофункциональной инфраструктурой будет способствовать развитию туристической и инвестиционной привлекательности Приморья.
«Проект “VLADIVOSTOK GOLF CLUB & RESORT” – масштабный и требует значительных и долгосрочных вложений. Это серьёзный вызов для инвестора в наше непростое время. Достаточно сказать, что этот земельный участок был выделен под строительство гольф-парка ещё в 2008 году, но его владелец почти 10 лет не мог привлечь необходимые инвестиции. Мы решились приступить к реализации проекта в этом году именно благодаря тому, что за счёт преференций Свободного порта Владивосток эффективность проекта в среднем возрастает на 29 %», – отметил Сергей Лабутин.
При успешной реализации проекта и создании тематических жилых посёлков вокруг гольф-поля резидент СПВ рассматривает возможность в течение 10 лет построить также образовательный центр с международной школой и детским садом, медицинский центр, детский игровой центр, аквапарк, конный клуб, фитнес-центр, магазины и другие объекты современной инфраструктуры.
Реализация проекта пройдёт в несколько этапов. Создание полного комплекса инфраструктуры планируется до 2030 года. В настоящее время компания «Гольф-парк ДВ» проводит на участке предпроектные изыскания.
Напомним, федеральный закон «О свободном порте Владивосток» Президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Всего с момента его реализации в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 473 заявки. На сегодняшний день подписано 379 соглашений, из них 267 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 250 миллиардов рублей с перспективой создания в крае почти 29 тысяч рабочих мест.
По словам Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток, – за 10 лет могут увеличить ВРП края в 2,5 раза.
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