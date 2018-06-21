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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Июля, 13:15 |
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В Приморье планируют выращивать моллюсков для "Водорослевого леса" и осьминогов
«Это удачное место для выращивания водорослей, - считает ведущий специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Владимир Козьменко. – Бухта хорошо защищена от преобладающих южных ветров, рядом инфраструктура и пирс. Морской огород мы обустроили для того, чтобы постоянно иметь материал для экспозиций. И научиться выращивать его самим».
В первую очередь специалисты намерены разводить растения для «Водорослевого леса» - одного из самых больших аквариумов в океанариуме. Объем воды здесь составляет 440 тонн, это почти 20 железнодорожных цистерн. Споры и молодь водорослей для «леса» получают в аквариальных условиях. Но они все-таки не идентичны природным, и до крупных размеров развиваются не все. В какой-то момент водоросли распадаются. Поэтому и было решено доращивать экспозиционный материал в море.
Сейчас на плантационную установку высажен стефаноцистис Stephanocystis craccipes. Японское море - его родина. Должно пройти не меньше года, чтобы пятисантиметровые малыши вытянулись до полутора метров. На зиму водоросли приглубят, чтобы их не повредил лед, а весной несколько растений извлекут и высадят в «Водорослевый лес».
С целью адаптации посадили и несколько слоевищ японской ламинарии Saccharina japonica. В Научно-адаптационном корпусе (НАК) она растет при температуре 12-13 градусов, а в бухте сейчас плюс двадцать. Холодноводную водоросль стараются приучить к этим условиям. Если получится, ее можно будет выращивать длиной до полутора метров в одногодичном цикле.
Сейчас в НАКе подрастает ламинария удлиненная Saccharina angustata. Если ламинария японская живет два года, то удлиненная – три-четыре. А значит, для океанариума она гораздо предпочтительней. Наладить воспроизводство ламинарии удлиненной в морской среде специалисты считают непростой, но очень интересной задачей.
Есть и еще кандидаты на временное проживание в бухте Житкова – ундария, костария, агарум, саргассы. Водоросли имеют разную форму и в воде выглядят очень декоративно. Если удастся их круглогодичное разведение, у специалистов появится постоянно возобновляемый материал. А значит, «Водорослевый лес» будет живописен всегда, независимо от времени года.
В будущем в бухте планируют выращивать моллюсков для «Водорослевого леса» – мидий, гребешков, устриц, рудитапеса (морское ушко) и ракообразных. Возможно также разведение осьминогов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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