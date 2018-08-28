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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 13:12 |
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1000 делегатов из Китая прилетели на ВЭФ во Владивосток
Об этом сообщил Президент России Владимир Путин во время проведения переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином.
«Из Китая – самая представительная, крупная делегация, насчитывающая почти тысячу человек. Это и понятно, потому что объём наших отношений очень большой. Это касается и торговли: 87 миллиардов в прошлом году, в этом году мы почти наверняка выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота; рост – более 30 процентов ежегодно. У нас доверительные отношения в сфере политики, безопасности, в сфере обороны», - отметил Владимир Путин.
В свою очередь Си Цзиньпин выразил удовлетворение от посещения ВЭФ-2018. Отмечая многочисленность делегации он заметил, что это «с одной стороны, говорит о большой привлекательности самого форума, а с другой стороны – говорит о всеобъемлющем сотрудничестве между Китаем и Россией в развитии Дальнего Востока». Глава КНР сделал акцент на поддержание тесных контактов между главами двух стран и готовности в дальнейшем углублять обмен мнениями и тесную координацию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Напомним, 11-13 сентября во Владивостоке проходит четвертый Восточный экономический форум. В деловую программу ВЭФа включены 70 деловых мероприятий. В программу вошли панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Центральным событием четвертого Восточного экономического форума станет пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». В нем примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.
Фото: kremlin.ru
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