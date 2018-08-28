|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 12 Сентября, 13:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
КРДВ получила первую заявку иностранной компании на деятельность в САР
В своем выступлении руководитель АО «КРДВ», определенного управляющей компанией территории САР, заявил о наличии первой заявки от иностранного инвестора на получение статуса международной компании и заключение договора об осуществлении деятельности в САР с обязательством вложить не менее 50 млн рублей в течение 6 месяцев. В ближайшее время инвестора планируется зарегистрировать, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы уже действуем, исполняя свои функции. Мы точно понимаем, как сделать работу наших резидентов комфортной. В первую очередь необходимо развивать электронные сервисы. И здесь у нас одинаковое понимание с Федеральной налоговой службой, которая также будет участвовать в этом процессе. Мы заинтересованы, чтобы компании получали тот же набор услуг, который они получают в других юрисдикциях. И еще одна функция – это развитие инфраструктуры САР. Для нас очень важно, чтобы инвестиции, которые будут приходить в САР, имели прикладное значение и могли приносить пользу для острова Русский и всего Дальнего Востока. Для этого мы рассматриваем достаточно интересный вариант – получение такими компаниями статуса резидента ТОР и СПВ. Мы уверены в перспективности нового инструмента экономического развития Дальнего Востока и обеспечим его реализацию с учётом опыта ТОРов и СПВ», - рассказал Денис Тихонов.
В сессии также приняли участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, президент ОА АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» Гао Ян.
Напомним, в августе 2018 года вступили в силу Федеральные законы «О Международных компаниях» (290-ФЗ от 03.08.18) и «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» (290-ФЗ от 03.08.18), которые создали правовые условия для редомициляции (смены юрисдикции) для иностранных компаний с целью привлечения в Россию капиталов и защиты от неблагоприятных воздействий санкций на бизнес.
- Японцы намерены построить на Дальнем Востоке завод по производству инновационных витых сердечников
- На ВЭФ во Владивостоке презентовали электронный кабинет инвестора
- В Приморье в ТОР "Нефтехимический" будет построен завод минеральных удобрений
- КРДВ получила первую заявку иностранной компании на деятельность в САР
- 1000 делегатов из Китая прилетели на ВЭФ во Владивосток
- В Приморье Владимир Путин принял участие в закладке танкера "Санкт-Петербург"
- Владимир Путин определил одну из важнейших задач в ДФО
- Объем льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке будет увеличен
- ФРДВ привлек азиатский "Фонд Поколений" для инвестиций более $1 млрд в проекты на Дальнем Востоке
- Во Владивостоке на ВЭФ состоится Диалог молодых дипломатов стран АТР
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.