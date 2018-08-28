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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 13:12 |
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В Приморье в ТОР "Нефтехимический" будет построен завод минеральных удобрений
Соглашение о строительстве Находкинского завода минеральных удобрений подписали АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ЗАО «НЗМУ» на Восточном экономическом форуме.
Новое производство позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Основными этапами создания завода, согласно документу, станут запуск установки метанола в 2021 году и установки аммиака в 2022 году. Сырьем и топливом для предприятия станет природный газ. Завод удобрений будет построен рядом с морским портом Находка, что создает выгодные условия для поставок продукции по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.
«Мы нацелены на безусловную конвертацию заявленных инвестиций во вложенные. Каждый проект резидентов должен быть реализован. Для этого мы постоянно повышаем качество, сокращаем сроки, автоматизируем и расширяем набор услуг. Мы оказываем консалтинговые услуги резидентам в сфере бухгалтерского и налогового учёта, таможенного сопровождения, инжиниринга, информационных технологий», - сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Напомним, ТОР «Нефтехимический», созданная Постановлением Правительства РФ № 272 от 7 марта 2017 года, находится в Партизанском районе Приморского края. Якорным резидентом территории опережающего развития является «Восточная нефтехимическая компания» с проектом по созданию комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив качества не ниже Евро-5 и широким ассортиментом нефтехимической продукции.
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