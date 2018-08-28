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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 13:12 |
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На ВЭФ во Владивостоке презентовали электронный кабинет инвестора
«Мы разработали полноценный электронный кабинет инвестора, который решает задачу открытого, удобного и эффективного формата взаимодействия между инвесторами и Минвостокразвития России, Институтами развития Дальнего Востока, иными органами исполнительной власти. Это взаимодействие включает в себя основные точки касания, такие как: персональное сопровождение, контроль реализации план-графиков, подача отчетности в электронном виде, вся документация и история проекта, онлайн-чат для общения с менеджером, востребованные услуги и сервисы», - рассказал в ходе презентации директор департамента управления проектами Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Александр Павлов.
Инвесторам, которые зарегистрировались в системе уже доступны услуги и сервисы институтов развития Дальнего Востока. Например, на сайте ps.investvostok.ru можно в электронном виде получить государственные услуги Минвостокразвития России по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.
«Доступны электронные госуслуги регионов, а также Корпорации МСП и Банка МСП. Всего около 160 услуг во всех девяти регионах Дальнего Востока. Мы планируем добавлять коммерческие сервисы, которые востребованы у бизнеса, чтобы реализовать полностью идею «одно окна», - подчеркнул директор департамента.
Для удобства пользователей разработчики создали и мобильное приложение, которое предоставляет практически все функции доступные на сайте. Инвестор может прислать фото, видео, сканы документов, любые иные данные в чат со специалистом, с мобильного телефона. И обращение будет обработано в максимально короткие сроки.
«Уже обработано около 400 обращений, получены квартальные отчеты в электронном виде. Мы кооперируемся с региональными институтами развития и органами власти, иными ведомствами, банковским сектором, чтобы предоставить максимально качественный сервис и оперативное решение проблемных вопросов», - отметил Александр Павлов.
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