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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 13:12 |
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Японцы намерены построить на Дальнем Востоке завод по производству инновационных витых сердечников
На полях четвертого Восточного экономического форума подписано соглашение между АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и японской компанией «Токио Роуп МФГ Ко Лтд» (Tokyo Rope). Церемония подписания состоялась в присутствии Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.
Японская компания намерена построить на Дальнем Востоке завод по производству инновационных витых сердечников для кабелей ЛЭП по запатентованной технологии Tokyo Rope, не имеющей аналогов в мире. Подписи под документом поставили генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов и президент «Токио Роуп Интернешнл» Сато Кадзунори. Предполагаемая сумма инвестиций оценивается в объеме 7,8 млрд рублей. Будет создано 80 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
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