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12 Сентября 2018, 15:13 | Регион сегодня

ДФВТ проинвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 млн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), созданный ФРДВ, РОСНАНО и РВК, заключил ряд соглашений с компаниями-разработчиками перспективных инновационных решений.

Общий объем инвестиций фонда в которые может составить до 350 млн рублей. 

В частности, ДФВТ поддержит компании, разработавшие уникальные водородные топливные элементы для дронов и роботизированной техники, интеллектуальную модульную систему обеспечения промышленной безопасности, платформу VR-обучения, систему автономного энергообеспечения, позволяющую преобразовывать газ из магистральных газопроводов в тепловую и электрическую энергию.

«Фонд инвестирует в инновационные проекты, которые позволяют преодолеть специфические проблемы Дальнего Востока и стимулируют промышленное развитие макрорегиона. Мы уверены, что перспективные технологии при поддержке Фонда станут надежной опорой бизнеса в вопросах энергообеспечения, мобильности и обучения кадров. Надеюсь, что наши инвестиции внесут немалый вклад в превращение российского Дальнего Востока в технологически развитый, конкурентоспособный макрорегион», — заявил Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

«На Дальнем Востоке имеются огромные возможности для реализации прорывных инновационных проектов. Здесь живет много талантливых людей, работает много крупных предприятий, предъявляющих спрос на высокотехнологичные продукты и услуги - в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, нефтегазовой, горнодобывающей и других отраслях. Государственная поддержка внедрения эффективных инноваций позволит повысить конкурентоспособность дальневосточной экономики», - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

«Дальневосточный фонд высоких технологий был анонсирован на ВЭФ год назад. За короткий срок фонд перешел к активной стадии инвестирования и успешно формирует пайплайн проектов. Важно отметить, что приоритетом инвестиционной стратегии фонда являются проекты, соответствующие рынкам НТИ. Речь идет о беспилотном транспорте, нейротехнологиях, персонализированной медицине, новых производственных технологиях, интеллектуальной энергетике. Это уже пятый фонд в портфеле РВК, мандат которого сфокусирован на НТИ. Таким образом, мы рассчитываем расширить линейку инструментов венчурной поддержки проектов Национальной технологической инициативы», - сказал генеральный директор РВК Александр Повалко

«Авторы первых поддержанных Фондом инновационных разработок предлагают нестандартные и эффективные решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются промышленные предприятия, работающие на Дальнем Востоке. Важно, что инициаторы самостоятельно смогли перейти от идеи к стадии практической реализации инноваций. Свою миссию мы видим в дальнейшем продвижении и развитии перспективных проектов - как через предоставление финансового рычага, так и через активное содействие в расширении рынка сбыта продукции и услуг с вовлечением в этот процесс крупного бизнеса и госкомпаний, которые имеют производственные мощности на Дальнем Востоке», - прокомментировал первые сделки дальневосточного технофонда его генеральный директор Руслан Саркисов.

Интерес к проектам ДФВТ уже проявили ряд крупных российских промышленных предприятий. В частности, в рамках ВЭФ Дальневосточный фонд высоких технологий подписал ряд соглашений о сотрудничестве, направленном на продвижение и практическое внедрение перспективных инновационных разработок, с Правительством Республики Саха (Якутия), а также крупными промышленными компаниями, реализующими проекты в горнодобывающей отрасли.

Досье "Дальневосточного Рога": Дальневосточный фонд высоких технологий создан при участии ФРДВ, РОСНАНО, РВК во исполнение поручения Президента России В. В. Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Общий объем фонда на первом этапе составит 4,9 млрд руб., из них по 1,7 млрд руб. инвестируют Фонд развития Дальнего Востока и РОСНАНО, 1,5 млрд руб. инвестирует РВК.         

ДФВТ выступает интеллектуальным партнером Молодежной площадки ВЭФ. Пилотные проекты технофонда представлены в павильоне высоких технологий в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». В дни работы ВЭФ представители ДФВТ проводят серию консультаций для разработчиков инновационных проектов, а также принимают участие в инвестиционной сессии и отборе перспективных стартапов. Информация о перспективных высокотехнологичных проектах представлена на стенде Технопарка ДВФУ (корп. А, уровень 4).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Роснано  ВЭФ  РВК  ДФВТ 


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