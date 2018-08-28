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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 20:29 |
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Во Владивостоке Сбербанк и ДВФУ открыли первую в России Школу цифровой экономики
В рамках подписанного с ДВФУ соглашения Сбербанк участвует в разработке контента программы, обеспечивает прохождение студентами стажировок и приобретает необходимое оборудование.
На Восточном экономическом форуме состоялось открытие Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета. В церемонии приняли участие Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, ректор ДВФУ Никита Анисимов и директор школы Руслан Пермяков. Сбербанк выступил ключевым партнером одной из магистерских программ школы — «Искусственный интеллект и большие данные».
На встрече со студентами и преподавателями университета Герман Греф рассказал о новых технологических трендах и моделях эффективного менеджмента, проектах банка в сфере искусственного интеллекта и больших данных.
В ходе обучения по программе «Искусственный интеллект и большие данные» студенты освоят новейшие технологии машинного обучения, Big Data и искусственного интеллекта, методы анализа звука, изображений и текста, научатся разрабатывать приложения для решения управленческих и научных задач.
В рамках подписанного с ДВФУ соглашения Сбербанк участвует в разработке учебного плана и образовательного контента программы, обеспечивает студентам и преподавателям доступ к массивам данных банка и практическим кейсам, организует стажировки и практики в своих ИТ-подразделениях, приобретает серверы по обработке больших данных и другое необходимое для учебного процесса оборудование.
Первая в России Школа цифровой экономики создана ДВФУ в 2018 году. Инновационный образовательный проект призван готовить кадры для решения передовых задач на рынках будущего. Обучение будет построено на индивидуальных образовательных траекториях и разработке технологичных проектов совместно с ведущими компаниями. Школа стартует с пяти магистерских программ: «Искусственный интеллект и большие данные», «Кибербезопасность», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли» и «Цифровое искусство». В школу уже поступили 100 студентов.
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