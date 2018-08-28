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12 Сентября 2018, 20:40 | Регион сегодня |

Премьер-министр Республики Корея хочет приехать на ВЭФ-2019 во Владивосток на поезде

Об этом премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён сказал президенту России Владимиру Путину на пленарном заседании IV Восточного экономического форума, которое 12 сентября, прошло на Русском острове.

«В июне президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин впервые за 19 лет совершил государственный визит в Россию. Это связано с наступившим "потеплением" на полуострове. Мы настроены на мир и решили начать трехсторонние совместные переговоры с Северной Кореей, Южной Кореей и Россией, – сказал Ли Нак Ён. – Нам важно проявить мудрость, смелость и терпение. Какие трудности бы нас ни ожидали, мы не откажемся от пути к миру. Мы не должны возвращаться к холодному режиму на полуострове. Будем стараться на поддержку других лидеров стран. Мы предлагаем развивать отношения с Россией в рамках формирования девяти мостов, которые в том числе включают развитие трехсторонней транспортной логистической инфраструктуры».

О создании единого железнодорожного пути, соединяющего Южную Корею, Корейскую Народно-Демократичную Республику и Россию, говорилось на встрече заместителя главы администрации Владивостока Сергея Шерстюка с официальной делегацией города Тэчжон во главе с советником по международным вопросам Ли Ын Чхоль в июне текущего года. Тогда глава южнокорейской делегации отметил, что жители Тэчжона и Владивостока в перспективе могут стать свидетелями строительства транскорейской международной магистрали. По его словам, Владивосток в этом трехстороннем взаимовыгодном сотрудничестве будет играть одну из главных ролей.

«С Республикой Корея у нас налажено воздушное сообщение и морской путь. Но мы надеемся, что создание железнодорожного пути – это не мечта, а реальный прогноз, который в скором времени может сбыться. Со своей стороны мы, как представители муниципалитета, многое делаем для развития и укрепления наших добрососедских отношений, – обратился тогда к гостям города Сергей Шерстюк. – Республика Корея относится к приоритетным партнерам Владивостока».

Сегодня премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён подчеркнул: «В этот раз на Восточный экономический форум я прибыл на самолете. Но в следующий раз хочу приехать во Владивосток на поезде. Прошу для этого оказать всевозможное содействие».

Владивосток, по мнению лидера Южной Кореи, впечатляет корейского туриста величием природы и гармоничным сочетанием культур Европы и Азии.

«Количество туристов из Южной Кореи во Владивосток за год увеличилось вдвое. Дальний Восток всегда был точкой соприкосновения востока и запада. Поэтому Владивосток удивляет корейского туриста величием природы и сочетанием евразийских культур, – отметил Ли Нак Ён. – Впервые в мире во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета открыт факультет корееведения, мы это также отметили».

В настоящее время Республика Корея находится на втором месте по объему турпотока (после Китая) и на первом по интенсивности его прироста в Приморье. С начала года приморскую столицу с туристскими целями посетили около 100 тысяч путешественников из Страны утренней свежести. Вместе с увеличением интереса корейского туриста к приморской столице увеличилось и количество авиарейсов между Владивостоком и городами Южной Кореей - до более 70 рейсов в неделю. Южнокорейское направление является самым востребованным среди пассажиров Международного аэропорта Владивосток, сейчас на этом направлении работают семь авиакомпаний. К слову, некоторые авиарейсы запущены благодаря договоренностям, которые были достигнуты минувшим летом в ходе рабочего визита главы Владивостока Виталия Веркеенко в Южную Корею. 

Напомним, по мнению Виталия Веркеенко, миссия Владивостока – стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В  городе активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году Приморский край, центром притяжения которого является Владивосток, посетили свыше 640 тысяч человек из разных стран и 3,5 миллиона туристов из других городов России. Росту турпотока во Владивосток способствует и упрощенный визовый режим, позволющий гражданам 18 стран посещать территорию Свободного порта Владивосток по электронной визе. Восточный вектор, по словам главы Владивостока, дает городу беспрецедентные преимущества для развития.

«Это статус Свободного порта, упрощенный визовый режим, Восточный экономический форум, собирающий здесь делегации из десятков стран мира. Во Владивостоке необходимо продолжить государственную политику по опережающему развитию Дальнего Востока. Высокая миссия Владивостока – стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в АТР», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Фото с сайта kremlin.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  Путин  АТР 


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