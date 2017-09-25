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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:04 |
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Купюру с мостом на остров Русский презентуют в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь
Презентация новых купюр будет проходить в формате телемоста, который соединит Москву, Владивосток и Севастополь.
Напомним, что символы новых банкнот выбирались в ходе голосования с июня по октябрь 2016 года. Банк России для этих целей запустил проект Твоя-Россия.рф. По итогам конкурса на купюрах оказались изображения символов Дальнего Востока и Севастополя — космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.
Отметим, голосование проходило с июня по октябрь 2016 года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В результате голосования, в котором приняли участие более трех миллионов человек, определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя.
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