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12 Октября 2017, 20:05 | Регион сегодня

Резидент свободного порта Владивосток планирует потеснить иностранцев на рынке обслуживания морских перевозок

Резидент свободного порта Владивосток - ООО "ДНИИМФ-Восточный" станет первой на всем пространстве России компанией, на базе которой создается сюрвейерская лаборатория по испытанию транспортных характеристик навалочных грузов и определению качества углей.

«Все оборудование для  проведения лабораторных анализов углей, добываемых на территориях Дальнего Востока для экспорта и импорта, уже приобретено и установлено. В настоящее время проходим аккредитацию в ФАУ «Российский морской регистр судоходства, - пояснил директор АО «ДНИИМФ»  Виталий Танцюра. – Это позволит в рамках договорных отношений с российскими портами и терминалами устанавливать степень безопасности углей - проводить лабораторные замеры температуры и влаги, определять гранулометрический состав. Получить заключение федерального агентства планируем в ноябре и сразу приступим к работам. Нас уже ждут в портах Находка и Восточный».

Однако главная задача резидента СПВ – определение качественных характеристик углей. Получение разрешения Федеральной службы по аккредитации станет следующим шагом компании, которая окажется единственной российской организацией, оказывающей подобные услуги в наших портах.

«После 90-х качество наших углей определяли только иностранные компании. Мы хотим их потеснить, и планируем это сделать уже в нынешнем году», - подчеркивает Виталий Танцюра.

Уголь - сложнейшее органическое минеральное образование. Он обладает разнообразными свойствами, что позволяет использовать его практически во всех отраслях народного хозяйства - от элементарной печки до космических аппаратов.

Качество, по определению, - это совокупность свойств, используемых для удовлетворения потребностей тех или иных отраслей. Поскольку спектр применения углей огромен, то и перечень показателей качества также весьма обширен: в перечне несколько десятков показателей. И ООО «ДНИИМФ-Восточный» готов проводить исследования на соответствие российского углей большинству из этих критериев.  

Сюрвейерская лаборатория находится в окрестностях порта Восточный в поселке Врангель. На общей площади около 1400 кв. метров также расположен учебный центр по дополнительному образованию представителей береговых профессий и научно-исследовательское подразделение, которое уже с весны 2017 года проводит консультирование будущих резидентов СПВ.

«За полгода научно-исследовательским отделом нового предприятия уже оказаны услуги по восьми договорам», - продолжает представитель компании.

Бизнес-центр создан для удовлетворения потребностей всех участников рынка обслуживания морских перевозок - грузоотправителей и грузополучателей, перевозчиков, стивидоров, логистов, морских юристов, а также представителей органов власти и управления. Полный запуск производства запланирован  на конец октября 2017 года.

Напомним, с момента вступления в силу Федерального закона «О свободном порте Владивосток» в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» обратилось свыше 500 инвесторов, желающих получить  статус резидента свободного порта Владивосток. По данным на 11 октября 2017 года поступило 522 заявки на общую сумму инвестиций свыше 421млрд рублей и планами создания более 41 000 рабочих мест. Положительные решения приняты в отношении 400 заявок, из них соглашения подписаны с 329 резидентами на общий объем капиталовложений 350млрд рублей. Реализация такого количества инвестпроектов позволит трудоустроить 33 000 человек.

В течение двух лет резиденты свободного порта Владивосток реализовали 25 инвестиционных проектов. Фактически осуществлено инвестиций на сумму 3,8 млрд рублей, создано 524 рабочих места. До конца 2017 года будет введено в эксплуатацию еще 20 новых проектов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ДНИИМФ-Восточный 


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