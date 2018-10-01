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Пятница| 12 Октября, 13:49 |
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В Приморье открыли новое предприятие по переработке краба
Компания «Восход», получившая статус порто-франко в марте этого года, приступила к добыче и первичной переработке краба на территории Приморского края. Объем инвестиций в проект составляет почти 300 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Первоначальный этап реализации инвестпроекта подразумевает аренду промыслового судна для вылова, первичной переработки и выпуска свежемороженого краба в объемах более 360 тонн в год, а затем покупку и оснащение собственного судна с учетом приобретаемых квот.
«Промысловое судно РШ “Защитный” мы арендовали по договору тайм-чартера вместе с экипажем. Кроме того, уже приобретено собственное судно РШ “Гепард”, проведена его модернизация и капитальный ремонт для промысла живого краба, согласно квотам – до 534 тонн в год», – сообщил директор ООО «Восход» Николай Шипула.
По мнению резидента СПВ, актуальность данного производства объясняется сохраняющимся высоким уровнем незаконного вылова и реализации краба, что тормозит развитие отрасли, и, соответственно, необходимостью повышения легализации данного направления как на внутреннем, так и внешнем рынках сбыта.
Напомним, в рамках исполнения федерального закона «О Свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, Корпорацией развития Дальнего Востока заключено уже более 700 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 360 миллиардов рублей с перспективой создания в крае около 46 тысяч рабочих мест.
По словам генерального директора корпорации Дениса Тихонова, для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: сниженный до 7,6% общий размер страховых взносов на 10 лет, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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