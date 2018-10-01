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Пятница| 12 Октября, 13:49 |
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Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время Bombardier Q400 летает из Владивостока в Благовещенск два раза в неделю – по вторникам и субботам.
«С 30 октября вылет из Приморья будет выполняться по вторникам в 07.50, по субботам в 13.25. Обратные рейсы во Владивосток – по средам и воскресеньям в 11.00. Время в полете составляет 1 час 35 минут», – проинформировали специалисты, добавив, что продажа авиабилетов на зимний сезон уже открыта.
С 29 октября также будут возобновлены полеты по маршруту Владивосток–Комсомольск-на-Амуре–Владивосток.
Напомним, сегодня из Приморья выполняются рейсы более чем по 40 различным направлениям – это рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Якутск и другие города России. Среди международных направлений – рейсы в города Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и других стран. Активно развиваются и внутрикраевые авиаперевозки.
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