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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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12 Октября 2018, 14:58 | Регион сегодня |
Урожай более 300 фермеров разлетается с центральной площади Владивостока
Сельскохозяйственная ярмарка продолжит свою работу и в субботу
Щедрая и вкусная осень: на ярмарке владивостокцы приобретают тыкву, виноград и сыры, сообщалили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Оранжевую тыкву, сочный приморский виноград, свежие морепродукты, домашние сыры и другие продукты можно приобрести сегодня, 12 октября, на общегородской продовольственной ярмарке, которая развернулась на центральной площади Владивостока. Здесь свою продукцию представили более 300 фермеров и товаропроизводителей.
Ярмарка будет работать до 19 часов. Администрация города приглашает посетить ярмарку всех желающих. Завтра, 13 октября, ярмарка будет работать с 9 до 17 часов.
Администрация столицы Приморья приглашает посетить ярмарку всех желающих.
Анастасия Котлярова (фото)
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