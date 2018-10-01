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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье первыми на Дальнем Востоке начали лечение самого загадочного заболевания
Врачи Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) внедрили новую методику имплантации самого современного в мире нейростимулятора для лечения болезни Паркинсона - самого грозного и загадочного заболевания нервной системы. Первую на Дальнем Востоке операцию провели в клинике ДВФУ 10 октября. Теперь жители региона смогут получать высокотехнологичную помощь с применением уникальной технологии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.
Как рассказали специалисты, новый нейростимулятор существенно отличается от своих «братьев». Контакты на электродах поделены на сегменты что позволяет нейрохирургам проводить направленную нейростимуляцию с минимальными побочными эффектами. Во время программирования врачи могут изменять форму и направление электрического поля, активируя конкретный участок мозга, не задевая при этом зоны, отвечающие за зрение, слух и другие функции. Это позволяет максимально эффективно блокировать симптомы болезни при более низких параметрах стимуляции.
Операция длится около шести часов. Во время установки электродов пациент находится в полном сознании и отвечает на вопросы врачей. Когда приходит время имплантации стимулятора под ключицу, больного погружают в сон. Такая установка прибора проводится один раз в жизни, но раз в пять лет пациенту необходимо менять батарею. За работой прибора и состоянием пациента следит невролог.
Новый нейростимулятор генерирует слабые электрические импульсы, изменяя функции выбранных глубинных структур головного мозга, и эффективно контролирует тремор, ригидность и другие симптомы болезни Паркинсона. В отличие от стимуляторов предыдущего поколения, он управляется с планшета по Bluetooth. Пациент, в свою очередь, также получает беспроводной пульт управления. Это дарит свободу от множества проводов, а врачам — возможность корректировать настройки на расстоянии до пяти метров.
Стоит отметить, что современные нейростимуляторы стали доступны жителям России только в марте 2018 года. За семь месяцев новую методику внедрили лишь единицы клиник в Москве, Тюмени, Новосибирске. Теперь такую операцию по квоте в Медицинском центре ДВФУ могут получить и жители Дальнего Востока.
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