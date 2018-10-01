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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
В августе текущего года в организациях Приморского края работало 549.7 тыс. человек, из которых каждый четвертый работал в малом бизнесе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Среднемесячная заработная плата по Приморью, по предварительным данным, составила 39.5 тыс. рублей и по сравнению с августом 2017 года возросла на 11.5%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выше августа 2017 года на 8.6%.
Наибольшая численность работающих сосредоточена в края в организациях торговли, обрабатывающих производств и на транспортировке и хранении, где занято по 12% работающих. Среднемесячная заработная плата в этих видах экономической деятельности за август значительно разнится – соответственно, 27.5 тыс. рублей, 40.5 и 52.9 тыс. рублей.
Наиболее высокий уровень заработной платы в августе отмечен в организациях трубопроводного транспорта (в 2.7 раза выше среднекраевого уровня); воздушного транспорта (в 2.5); по производству автотранспортных средств (в 2.1); организации и проведению азартных игр и заключению пари (в 2.1); морского грузового транспорта, денежного посредничества (в 1.9 раза).
Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях по производству кожи и изделий из кожи, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, в торговле, в гостиницах и ресторанах, профессиональной научной и технической деятельности.
Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2018 года составила 446.6 млн. рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
Смешноооо
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