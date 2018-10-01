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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Октября, 22:59 |
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В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
Индекс потребительских цен в сентябре составил 103.3% к декабрю предыдущего года, что выше, чем в соответствующем периоде прошлого года (на 2%), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 103.1%.
На 6.4% за девять месяцев выросли цены на мясопродукты, из них на 6.7% подорожал мясной фарш, на 7.3% – окорочка куриные, на 11.4-11.6% – свинина бескостная, куры охлажденные и мороженые. Дешевле стали мясо индейки и печень говяжья (на 1.7% и 2.6%, соответственно).
За прошедший период цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 6%. При этом колебания цен на отдельные виды овощей и фруктов очень значительные. Подорожали помидоры свежие (на 7.5%), капуста белокочанная свежая, свёкла столовая и морковь (в 1.2 раза). В то же время стали дешевле лук репчатый, картофель, чеснок на 3.2-7.7%. Из фруктов заметный рост цен отмечен на бананы, лимоны – на 6.4-7%, виноград и яблоки – на 14-14.9%; снижение – на апельсины на 5.7%.
Цены на рыбопродукты в целом изменились незначительно (снизились на 0.7%), из них рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), рыба соленая, маринованная, копченая, кальмары мороженые, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе рыбное подорожали на 2.3-9.3%. Снижение цен на 1-7.3% наблюдалось на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, сельдь соленую, рыбу мороженую неразделанную.
На 2.3% в среднем возросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, наиболее заметно в этой группе возросли цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, хлопья из злаков, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2.6-3.5%).
Рост цен на 2.3% отмечен в группе кондитерских изделий, из них на 2.1-4.5% дороже стали пряники, зефир, пастила, печенье, конфеты шоколадные и шоколад, жевательная резинка. На 1.9% подорожал мед, на 5.4% – варенье, джем, повидло, на 10.5% – сахар.
На 1.4% в среднем выросли цены в группе крупа и бобовые; из них на рис шлифованный и пшено – на 10.8% и 19.6%, соответственно. Овсяные хлопья «Геркулес», крупа манная, горох и фасоль подешевели на 4.1-6.3%, крупа гречневая-ядрица – на 21%.
Из остальных наблюдаемых продуктов питания рост цен был отмечен на какао, чай черный байховый, сыры сычужные твердые и мягкие, майонез, соль поваренную пищевую, сухие супы в пакетах (на 1.1-5%), яйца куриные (на 10.7%).
Цены на алкогольные напитки и мороженое, цены в сфере общественного питания возросли на 1.2-1.9%, на напитки безалкогольные – на 4.8%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце сентября составила, в среднем по краю, 5148.2 рубля и возросла на 3.9% по сравнению с декабрем предыдущего года.
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