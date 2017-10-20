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12 Ноября 2017, 14:28 | Регион сегодня |

Китай заинтересовался рыбой из Приморья

Продукцию Приморья представили на крупнейшей рыбной выставке в Азии

Предприниматели Приморья приняли участие в крупнейшей в Азии международной рыбопромышленной выставке China Fisheries&Seafood Expo, которая прошла в китайском Циндао.

Как отметили представители краевого Центра развития экспорта (ЦРЭ), организовавшего приморскую бизнес-миссию в Китай, посещение этого мероприятия является обязательным для профессионалов, которые хотят получить доступ и развивать свой бизнес на самом быстрорастущем рынке морепродуктов в мире.

China Fisheries & Seafood Expo – отличная возможность для развития прибыльных деловых контактов. Общая площадь выставки составила 34 тысячи квадратных метров, было представлено более 1,4 тысячи компаний из 46 стран мира. Заявленная численность посетителей превысила 28 тысяч человек.

Заместитель директора ЦРЭ Сергей Отлетов с гордостью отметил, что компании из Приморского края достойно представили свою продукцию на этой выставке. На объединенном стенде Центра развития экспорта работали как производители сырья, так и рыбоперерабатывающие компании.

«Это очень масштабное мероприятие. Мы видим огромный интерес у других стран не только в сырье, но и в готовой продукции, что тоже очень радует. Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем поставлять нашу готовую продукцию на рынки Китая и, возможно, Кореи», – говорит директор по производству ООО «МТП» Оксана Ступак.

«За время проведения выставки мы провели переговоры с компаниями из Китая, Кореи, Индии и Чили. Надеемся, что в будущем это будет способствовать заключению контрактов на поставку свежемороженой рыбы. Впечатление от выставки только положительные, посмотрели, как работают другие компании», – делится представитель компании ООО «ФИШ» Евгений Колесников.

«Мы бы хотели выразить большую благодарность Центру развития экспорта Приморского края за предоставленную возможность, потому что такое участие играет большую роль для компаний, которые развивают экспорт. Мы познакомились с компанией, которая интересуется скумбрией тихоокеанской. У нас это еще малоразвитое направление, и мы как раз сейчас активно ищем клиентов», – сказала представитель компании-экспортера свежемороженой рыбы ООО «Сириус» Яна Якунина.

Специалисты ЦРЭ отмечают, что, хотя Китай находится близко и создается впечатление, что любая компания могла бы свободно поехать на выставку, на самом деле организация такой поездки – дело непростое.

«Мы начинаем готовить стенд, готовить клиента примерно за полгода до проведения. Наши специалисты работают по нескольким направлениям, начиная от аренды самой выставочной площади и заканчивая визитками и буклетами на английском и китайском языках. К этому добавляется работа с экспонентами – они должны четко понимать и представлять масштабы выставки, какие возможности им может предоставить участие в подобном мероприятии, как выгоднее представить свои услуги и продукцию. Конечно, есть компании, которые уже хорошо знакомы с подобными мероприятиями и стремятся туда попасть, а есть и новички, кто только делает первые шаги в направлении развития экспорта в своем бизнесе. Работа на коллективном стенде в таком случае имеет свои преимущества – опытные участники часто могут своим примером показать и даже научить особенностям работы с зарубежными партнерами», – подчеркнул Сергей Отлетов Сергей.

Специалисты подводят итоги: для приморских компаний China Fisheries & Seafood Expo прошла успешно. Все присутствующие экспоненты провели большое количество переговоров, которые обещают перерасти в настоящие контракты. Это, уверены в ЦРЭ, позволит расширить экспортную составляющую в рыбопромышленном бизнесе Приморья.

Напомним, для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье действует целый ряд институтов развития, в числе которых и Центр развития экспорта. Он оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, способствует установлению деловых контактов с зарубежными партнерами.

Услуги центра предоставляются бесплатно. Адрес организации: Владивосток, ул. Карла Жигура, 26а, офис 22, телефоны: 8 (423) 279-59-09, 279-59-10.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: выставка  Китай  АТР 


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