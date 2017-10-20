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Спасти легендарный Пидан в Приморье сможет только появление хозяина

Оборот горы Ливадийской в день пиковой нагрузки в октябре составил около 3,4 млн рублей

Географы и экологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) рассчитали туристическую нагрузку популярной в Приморском крае горы Пидан (Ливадийская). Ученые выяснили, что количество ее посещений за последнее время выросло в 10 раз, а общая рекреационная нагрузка на легендарную вершину превышена в 500 раз, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ДВФУ.

Как сообщил доцент кафедры географии и устойчивого развития геосистем Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Андрей Сазыкин, самые красивые и уникальные места Приморья подвергаются чрезмерному воздействую. Если в 2002 году в октябрьские выходные на Пидан поднималось не более 170 человек в день, то в 2013 году суточная посещаемость превысила 1000 человек, а в 2017 году достигла 1700. Последние подсчеты проводили преподаватели и студенты ДВФУ на точке наблюдения в привершинной части горы. Фиксировался каждый покоритель Пидана с учетом пола и возраста.

«Посещение вершины многократно превышает все допустимые нормы, — отмечает Андрей Сазыкин. — В 2017 году рекреационная нагрузка на этот природный комплекс в день наблюдения составила почти 90 чел/га. Предельно допустимая нагрузка для чернопихтарников и кленово-кедровых лесов, к которым можно отнести склоновые леса горы Ливадийская, составляет 0,5 чел/га в сутки. Рекреационная емкость ландшафтов подгольцового (кустарникового) пояса и, тем более, гольцового (тундрового) намного ниже — 0,1-0,2 чел/га в день. Таким образом, рекреационная емкость Пидана превышена в 500 раз, что противоречит не только экологическим, но и нормам комфортности».

Один из любопытных аспектов статистики, отмечают ученые — доходность бизнеса. К примеру, оборот горы Ливадийской в день пиковой нагрузки в октябре 2017 года составил около 3,4 млн руб. из расчета 2000 руб. за тур. Это без учета продажи еды, напитков и сувениров у подножья. Появление у памятника природы хозяина позволит не только сохранить уникальный объект для будущих поколений, но также более эффективно использовать потенциал туристического маршрута.

«Сейчас на популярных природных памятниках Приморья происходит дигрессия ландшафтов: разрушается почвенный покров, вырождается растительность, происходит замусоривание. Уверен, что нам нужно вернуться к идее создания Южно-Приморского природного парка — это дало бы правовую и организационную базу для охраны территории и регулирования рекреационных нагрузок», — добавил Андрей Сазыкин.

Доклад о проблемах экологического туризма в Приморье Андрей Сазыкин озвучил на IX международном экологическом форуме «Природа без границ». Исследованиями ученых ДВФУ также охвачены Кравцовские, Шкотовские и Беневские водопады, горы Литовка, Лысая, Ольховая, Скалистая. В исследовании принимают участие сотрудники, аспиранты и студенты ШЕН ДВФУ: старший преподаватель кафедры географии и устойчивого развития геосистем Андрей Малюгин, аспирант кафедры экологии Евгения Сомова, студенты-географы Олеся Скобелина, Андрей Мялицын и другие.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Пидан  экология  ДВФУ 


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