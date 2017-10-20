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12 Ноября 2017, 15:42 | Регион сегодня

Ученые Приморья выявили новое антиопухолевое свойство вещества из кукумарии

Выделенное в ТИБОХ вещество из кукумарии обладает уникальным действием

Свойство вещества из дальневосточного морского огурца (кукумарии) убивать опухолевые клетки выявила группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Германии и Швейцарии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ДВФУ.

Действие биологически-активного соединения фрондозид А доказано на моделях рака мочевого пузыря и лимфомы, устойчивых к известным химиотерапевтическим препаратам. Результаты исследований опубликованы в международных научных журналах BMC Cancer и Leukemia & Lymphoma.

Как сообщил научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН и  лаборатории биологически активных веществ Школы естественных наук ДВФУ Сергей Дышловой, фрондозид А способен убивать опухолевые клетки, в которых нет белка p53. Этот элемент присутствует в здоровых клетках, но в раковых мутирует и не выполняет свои защитные функции. Исследователи обнаружили, что выделенное в ТИБОХ вещество из кукумарии обладает настолько сильным действием, что убивает даже клетки без p53, устойчивые к классической химиотерапии.

«Результаты нашей работы имеют ценность и для практической медицины, как способ уничтожения опухолевых клеток, устойчивых к лечению, и для фундаментальной науки, потому что это новое биологическое свойство ранее известного вещества, — отметил Сергей Дышловой. — Исследования проведены на культурах опухолевых клеток и еще требуют дополнительной проверки in vivo (на живых организмах)».

Основные испытания были проведены в лаборатории экспериментальной онкологии Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (Германия), научным сотрудником которой является Сергей Дышловой. Также в работе приняли участие академик РАН, директор ТИБОХ, заведующий кафедрой биоорганической химии и биотехнологии ДВФУ Валентин Стоник, ученые ТИБОХ Владимир Калинин, Сергей Авилов, Александра Сильченко и коллеги из Швейцарии.

«Изучение морских гидробионтов довольно перспективно для поиска новых антираковых соединений, — добавил Сергей Дышловой. — Морские беспозвоночные накапливают в организмах высокоактивные вещества для собственной защиты. Эти соединения обладают различными, в том числе лекарственными свойствами, которые были созданы природой и отобраны миллионами лет эволюции».

Поиск, изучение соединений с антираковыми свойствами — одно из успешных направлений работы исследователей Дальневосточного федерального университета совместно с учеными ДВО РАН. За 50 лет в Тихоокеанском институте биоорганической химии было выделено и установлено химическое строение более 500 новых природных соединений из морских организмов и уникальных растений Дальнего Востока России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: кукумария  ДВФУ  открытия 


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