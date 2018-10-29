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Понедельник| 12 Ноября, 19:15 |
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В Приморье покупают землю для резидентов
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» рассматривает предложения по продаже земельных участков в Михайловском, Яковлевском, Спасском, Черниговском и Хорольском районах Приморского края, необходимых для реализации проектов резидентов территории опережающего развития «Михайловский». Минимальная площадь земельного участка: 30 гектаров. Земли должны относиться к категориям сельскохозяйственного назначения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Основными требованиями к земельным участкам являются: отсутствие прав третьих лиц, отсутствие инженерных сетей и объектов строительства, спокойный рельеф. Для размещения животноводческих комплексов требуются земельные участки, удаленность границ которых от территорий с нормированной средой обитания должна быть не менее 1 километра. Кроме того, участок не должен находиться в санитарно-защитной зоне предприятий других отраслей промышленности. Используемые для растениеводства участки должны быть пригодны для выращивания масличных, зерновых, кормовых культур.
Подробная информация об условиях предварительного отбора предложений по продаже земельных участков представлена в Извещении, расположенном на сайте АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» предоставляет земельные участки, необходимые для реализации проектов резидентов, по упрощенной схеме. Резиденты ТОР получают земельный участок в аренду по цене 0,8% от кадастровой стоимости, с последующим правом выкупа по льготной стоимости.
Ранее АО «Корпорация развития Дальнего Востока» объявляло о покупке земельных участков в Надеждинском районе Приморского края, необходимых для реализации проектов резидентов территории опережающего развития «Надеждинская». Минимальная площадь земельного участка: 10 тысяч квадратных метров (1 гектар). Земли должны относиться к категориям населенных пунктов или промышленности и иного специального назначения. Ознакомиться с подробной информацией об условиях предварительного отбора предложений по продаже земельных участков можно по ссылке.
ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на землях сразу нескольких районов Приморского края. В настоящее время в ТОР «Михайловский» реализуется 11 проектов с объемом частных вложений более 63 млрд рублей, планируемое количество создаваемых рабочих мест составляет 3635.
ТОР «Надеждинская» - многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года. На данной территории опережающего развития на сегодняшний день зарегистрированы 43 резидента с проектами на сумму 29,8 млрд рублей и планами создать 4388 рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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