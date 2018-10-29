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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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12 Ноября 2018, 12:20 | Регион сегодня |
Общегородская продовольственная ярмарка во Владивостоке закроется до апреля
После закрытия ярмарки на центральной площади состоится благотворительный праздник "День рождения Деда Мороза"
Последняя в этом году ярмарка пройдет во Владивостоке в субботу, 17 ноября. На следующий день в воскресенье, 18 ноября, на центральной площади города состоится благотворительный праздник «День рождения Деда Мороза».
Традиционно на продовольственной ярмарке горожане и гости Владивостока смогут купить овощи и фрукты, мясную и рыбную продукцию, дары тайги, мёд и хлебобулочные изделия от местных производителей. Более 300 фермеров и предпринимателей со всего края предлагают покупателям широкий ассортимент свежих и полезных продуктов.
Общегородская продовольственная ярмарка возобновит свою работу в апреле следующего года.
Анастасия Котлярова (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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