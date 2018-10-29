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12 Ноября 2018, 17:29 | Регион сегодня |

У приморской дружины "ТИС" появился автомобиль для патрулирования лесов

передали внедорожник дружине охраны природы "ТИС" Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Автомобиль позволит студентам участвовать в обнаружении нелегальных рубок и выезжать по сигналам системы КЕДР совместно с инспекторами Департамента лесного хозяйства Приморья.

 


 

Передача автомобиля Приморской сельскохозяйственной академии состоялась на площадке Департамента лесного хозяйства Приморского края.

И это символично. Именно взаимодействие будущих лесоводов из дружины охраны природы «ТИС» и инспекторов государственного лесного надзора, как полагает WWF России, поможет не только освоить студентам новые инструменты мониторинга лесного покрова — систему КЕДР, но и наладить контроль за рубками на юге Приморья.

«Ровно год назад, в ноябре 2017 года, мы открыли в Приморской сельскохозяйственной академии Центр инноваций лесного хозяйства. Он был создан в ПГСХА с участием Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Японии и природоохранного фонда компании TOYOTA, которая поддержала наши усилия по устойчивому лесопользованию и сохранению лесов в ареале амурского тигра, — комментирует координатор проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин. — С приобретением нового автомобиля мы продолжаем сотрудничество Всемирного фонда дикой природы с академией, и переходим от теории изучения новых технологий к их применению на практике. Теперь дружина охраны природы «ТИС» стала настоящей мобильной единицей и может вместе с инспекторами Департамента лесного хозяйства выезжать в лес на места так называемых «засветок», которые выдает система мониторинга КЕДР, для проверки сигналов. Такое взаимодействие усилит работу по борьбе с незаконными рубками не только на севере Приморья, где уже применяется службой лесного надзора система мониторинга лесоизменений КЕДР, но и на юге края, особенно в агломерации крупных городов – Владивостока и Уссурийска».

Центр инноваций лесного хозяйства, действующий в ПГСХА благодаря проекту WWF России и WWF Японии при поддержке природоохранного фонда компании TOYOTA, стал местом повышения квалификации и объединил современные наработки в области лесного хозяйства, борьбе с незаконными рубками, устойчивого комплексного лесопользования.

«Японский рынок несет ответственность за устойчивое лесопользование на Дальнем Востоке России, потому что Япония является импортером продукции из древесины, например, стройматериалов и мебели. Проблема в том, что часть незаконно заготовленной древесины ввозится в Японию из Китая, и приобретая такую продукцию, японские компании и потребители, зачастую этого не осознают. Одна из задач WWF Японии — содействовать ответственным закупкам на японском рынке. Именно поэтому WWF Японии поддерживает работу по предотвращению нелегальных рубок на Дальнем Востоке России. С этой целью при поддержке природоохранного фонда компании Toyota создан Центр инноваций лесного хозяйства и приобретен автомобиль для патрулирования», — комментирует Шиничи Кавае, координатор лесной программы WWF Японии.


 

Приморская сельскохозяйственная академия с 2010 года является партнером WWF России по развитию устойчивого лесопользования, подготовке специалистов лесного дела и сохранению редких кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда. За эти годы, благодаря успешному сотрудничеству Амурского филиала WWF России и Института лесного хозяйства ПГСХА, удалось вернуть под управление академии около 29 тыс. га ценнейших лесов учебно-опытного лесхоза, были проделаны большие работы по лесоустройству и разработке проекта освоения лесов. Восстановлен и укомплектован лесной питомник, который стал базой для практического обучения студентов и дает саженцы ценных пород для восстановления деградированных лесов в ареале амурского тигра. Создан Центр инноваций лесного хозяйства для разработки новых учебных программ, повышения квалификации сотрудников лесного хозяйства и мотивации устойчивого лесопользования в регионе. Особой вехой сотрудничества стала дружина охраны природы «ТИС» ПГСХА.

«То, что делается в Академии при помощи Всемирного фонда дикой природы – знаково и нужно. Сегодня это практическая составляющая выявления нелегальных рубок, которая нам остро необходима. С приобретением автомобиля наша дружина охраны природы «ТИС» — единственная в своем роде на Дальнем Востоке, имеет возможность получить профессиональную подготовку по обнаружению нелегальных рубок под руководством специалистов краевого Департамента лесного хозяйства. Мы надеемся, что такая тесная связка – образовательное заведение и работодатель в лице Департамента лесного хозяйства, будет развиваться и крепнуть. Очень важно, что ребята, которые сейчас учатся в Академии, востребованы и в Департаменте лесного хозяйства, и непосредственно в лесничествах», — комментирует ректор ПГСХА, к. с-х. н. Андрей Комин.

Необходимость усиления контроля и патрулирования лесов на юге Приморья подтвердилась в этот же день, во время выезда специалистов отдела государственного лесного надзора Департамента лесного хозяйства и WWF в пригород Владивостока. По сигналу неравнодушных граждан и системы КЕДР была обнаружена нелегальная рубка пяти цельнолитых пихт, по метру в диаметре, кедра и кленов у реки Богатой, недалеко от оживленной трассы. По предварительным данным ущерб государству, нанесенный лесными ворами, составляет порядка полумиллиона рублей. Все материалы переданы участковым лесничим в полицию, но проблема нелегальных рубок в ценных кедрово-широколиственных лесах южного Приморья, фактически рядом с большими городами и селами, остается. Своевременное выявление таких фактов и патрулирование территории совместно с лесной службой как раз и может стать полем деятельности для будущих лесников из дружины охраны природы «ТИС» Приморской сельскохозяйственной академии.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: wwf России  wwf Японии  ТИС 


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