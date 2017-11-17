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Приморье собирает весь Дальний Восток на Дни японского и китайского инвесторов
18 декабря во Владивостоке впервые пройдет День японского инвестора – стороны планируют обсудить реализацию в макрорегионе проектов в сфере сельского хозяйства, лесопереработки, жилищного строительства. День китайского инвестора состоится во второй раз.
"Подобный формат работы уже показал свою эффективность, – отметил заместитель Министра российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. – Мы предложили нашим иностранным партнерам проводить такие мероприятия на регулярной основе", - прокомментировал Александр Крутиков, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В мероприятиях примут участие представители Минвостокразвития, федеральных ведомств, ряд глав дальневосточных регионов, руководители институтов развития Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Первый День китайского инвестора состоялся в марте этого года. Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и заместитель Министра Александр Крутиков, губернаторы дальневосточных регионов провели переговоры с китайскими предпринимателями, которые планируют реализовать на территории Приморского края ряд инвестиционных проектов. В ходе встречи стороны обсудили строительство во Владивостоке гостинично-жилого комплекса, создание морского биотехнопарка и другие проекты.
«Мы договорились с китайскими инвесторами о строительстве целлюлозно-бумажный комбинат — это не просто деревообработка, а комбинат с глубокой переработкой, большим объемом добавленной стоимости. Более того, в подписанном соглашении зафиксировано, что ЦБК — это только первый этап, мы сразу договариваемся и о втором этапе реализации проекта. После ЦБК это создание мощностей предприятия полного цикла, чтобы и бумага, и картон тоже производились у нас и экспортировались в Китай. Это еще дополнительные рабочие места и налоги на Дальнем Востоке. Вложения в проект составят более 90 миллиардов рублей», – заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Напомним, меморандум о реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината в городе Амурске Хабаровского края подписан 28 ноября Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) и компанией China Paper.
Кроме того, 28 июня 2017 года в Хабаровске состоялся первый День корейского инвестора. Он дополнил портфель перспективных проектов с участием корейских инвесторов на сумму свыше 250 млн долларов. Участие в нем приняли такие крупные компании, как «Хёндэ», «ЛС Нетворск», «Ки-Ти-Ай», «Бусан порт», «И-Н-К» и другие.
«Мы рассчитываем, и будем работать над тем, чтобы корейские инвестиции были достойно представлены на Дальнем Востоке. Сейчас идет обсуждение конкретных проектов, и мы понимаем, что они в высокой степени готовности. По каждому из проектов есть конкретные позиции, отработка которых позволит проектам стартовать. Нет никаких сомнений, что и корейский бизнес будет успешен на Дальнем Востоке», - сказал Александр Галушка.
Второй День корейского инвестора состоится на Дальнем Востоке России в первой половине 2018 года – об этом заявил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей встречи с Председателем Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.
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