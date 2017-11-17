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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке состоялось награждение лучших экспортеров Приморья
Во Владивостоке состоялось награждение лучших экспортеров Приморья – компаний, которые представляют экономический потенциал Приморского края на азиатских рынках. Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края» учредила собственную номинацию для компаний-экспортеров-получателей поддержки Фонда.
Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края, отметила: «Пушкин писал в "Евгении Онегине": «Он был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет». Экспортеры - настоящее золото, благодаря простому продукту которых богатеет государство. Желаю приморским компаниям дальнейшего успеха и финансового процветания!»
Сергей ПОЛУЭКТОВ, бессменный руководитель ООО «Рыбозавод Большекаменский», был отмечен Фондом за стабильно высокий уровень качества выпускаемой продукции, социальную активность и большой личный вклад в развитие производства и экспорта консервной рыбной продукции в Приморском крае.
«ООО «Рыбозавод Большекаменский» - один из постоянных клиентов Фонда, развитие бизнеса которого происходит у нас на глазах. Завод – крупнейший частный работодатель в городе Большой Камень, обеспечивающий работой больше 100 человек. Я лично очень симпатизирую лидеру компании - Сергею Полуэктову, который является, по моему мнению, отличным примером стойкости, целеустремленности, деловой хватки и житейской мудрости для начинающих, молодых приморских бизнесменов», - отметила Ксения Плетцер.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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