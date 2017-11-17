|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 12 Декабря, 21:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивостокский морской торговый порт обработал рекордный объём грузов за всю историю
ВМТП единственный полностью универсальный порт на российском Дальнем Востоке. Производственные мощности ВМТП позволяют переваливать все виды генеральных, навалочных и контейнерных грузов, а также нефтепродукты, автомобили, тяжелую технику, негабаритные и крупнотоннажные грузы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ВМТП.
В 2017 году грузооборот порта в целом и по ключевым видам грузов в частности увеличился. Общий объем генеральных грузов, обработанных ВМТП за 11 месяцев этого года, увеличился на 39% по сравнению с периодом прошлого года, объём контейнерных грузов вырос на 43%, а автомобилей и спецтехники – на 71%.
По итогам года ВМТП планирует выйти на абсолютный рекорд грузообработки за 120 лет работы порта – 7,2 млн. тонн.
«На сегодняшний день мы не видим каких-либо сдерживающих факторов для дальнейшего развития ВМТП и увеличения грузовой базы. Уходящий год показал, что вектор развития ВМТП выбран верно, наша стратегия привела к ощутимым позитивным результатам. В следующем году мы планируем продолжить развитие обозначенных в 2017 году приоритетов. В их числе – модернизация и обновление техники в порту, развитие комплекса услуг по экспедированию грузов и LCL-сервисов, запуск дополнительных поездных сервисов в рамках Транспортной группы FESCO и привлечение в порт морских линий», – отметил генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек Юсупов.
Кроме того, уже в 2018 году ВМТП планирует оказывать полный комплекс услуг таможенного оформления непосредственно в порту в режиме 24/7 и сократить транзитное время прохождения грузов через порт до 1-2 дней.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Туристы, прилетев во Владивосток, могут отправиться в морской круиз по странам Северо-Восточной Азии
- Владивостокский морской торговый порт обработал рекордный объём грузов за всю историю
- Во Владивостоке состоялось награждение лучших экспортеров Приморья
- Приморье собирает весь Дальний Восток на Дни японского и китайского инвесторов
- Золотой мост Владивостока, белые медведи и космодром "Восточный" уместились в вагоне метро
- Во Владивостоке заканчивается прием заявок на конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка
- Концепцию развития острова Русский расписали на десять лет
- Приморье поделят на восемь зон
- Приморье рассчитывает на рост турпотока из Королевства Таиланд и южных провинций Китая
- Владивосток теперь можно "попробовать" на звук
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.