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C нового года в Приморье вводят налоговые льготы для малого бизнеса
Закон, который в два раза снижает налоговые ставки для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса, приняли во вторник, 11 декабря, на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморья. Документ разработан по поручению врио Губернатора края Олега Кожемяко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Условия предоставления налоговых льгот представил депутатам вице-губернатор Константин Богданенко.
По его словам, закон определяет перечень получателей поддержки – это впервые зарегистрированные юридические лица, которые выберут упрощенную систему налогообложения и создадут в Приморье обрабатывающие производства, предприятия по утилизации отходов, будут предоставлять услуги в области ликвидации последствий загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры. Вовлечь малый бизнес в развитие именно этих отраслей экономики – одно из поручений «майского» Указа Президента России Владимира Путина.
«Мы в два раза снижаем налоговую ставку для предприятий, которые будут впервые зарегистрированы в Приморье после вступления закона в силу, то есть после 1 января 2019 года. Налоговые льготы будут предоставляться в течение трех лет с момента создания предприятия. Считаю, что это станет хорошим стимулом и поддержкой для тех, кто планирует начать свое дело в Приморье, позволит таким предпринимателям окрепнуть и развить бизнес, чтобы в последующем уверенно работать на общих условиях», – сообщил Константин Богданенко.
Закон вводит два вида льготных налоговых ставок. В случае, если объектом налогообложения являются доходы предприятия, ставка составит 3%, вместо действующих сейчас 6%. А если налогом облагается разница между доходами и расходами, ставка составит 7,5% вместо общей в 15%.
Запуск новой меры поддержки позволит увеличить число предприятий малого и среднего бизнеса в Приморье, которые, в свою очередь, создадут новые рабочие места и обеспечат стабильные налоговые отчисления в бюджет.
Фото – пресс-служба Законодательного Собрания ПК
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Одно емкое слово всем этим потугам --- ПОПУЛИЗМ. И ничего более. Кто-то из власть держащих купил заводик. И под него пропихнули закон. Таковы сегодня реалии.
С 1 июля 2019 для 90 % малого бизнеса который платят налог ЕНВД власть вводит кассовые аппараты. Это называется достичь цели Кнутом и пряником. И кнут как всегда для самого малого незащищенного бизнеса где нет наемных работников и люди работают чтобы выжить а не стать миллиардерами. Делается это для того чтобы отмониторить за 2 года обьем продаж малых ИП с помощью кассовых аппаратов и через 2 года по полной нагрузить налогами малый бизнес который и бизнесом назвать нельзя в сегодняшней России. Для справки-в одной республике Кавказа УСН-1% с вала и 2% с чистой прибыли. А обрабатывающая отраслькроме табак-алкоголь=0.
Мониторинг продаж малого торгового бизнеса по классификации-одеждаобувь с помощью кассовых аппаратов с 1 июля 2019 года НЕ ДАСТ ПОЛНОЙ КАРТИНЫ того что происходит в этой сфере бизнеса т. к. 1 В учет не берется стоимость аренды и расходов за помещения. По краю эти цифры разные от 200 руб. за кв. м. в районах и до 1500 в городах. 2. Продавать приходиться 50% товара оставшегося прошлых сезонов по закупочной цене а то и ниже т. е. документов на вычет расходов не будет. В этом случае налог придется платить со своих денег а не с прибыли. Именно поэтому в развитых и социальных странах где нормальный социальный уровень жизни проводят под Новый Год распродажи. России пока до таких стран далеко т. к. покупка самой необходимой зимней одежды наносит серьезный урон бюджету семьи а малый бизнес может просто разориться при подобных распродажах. 3. Загоняя малый бизнес палками в бухгалтерскую отчетность в которой сам черт ноги сломит, власть лоббирует интересы крупных сетевых операторов в торговле. Это можно видеть на примере продовольственной торговли-супермаркеты-сети-гипермаркеты растут в крае как грибы а малый бизнес загибается. Это ждет и всех остальных после 2020 года когда будет отменен ЕНВД.
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