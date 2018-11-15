|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 13 Декабря, 08:16 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Вуз Приморья открыл первое представительство российского университета во Вьетнаме
В Ханойском государственном университете открылось представительство Дальневосточного федерального университета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, Ханойский государственный университет является одним из партнеров дальневосточного вуза. «Совместные программы и исследования в области вьетнамского языка и культуры являются традиционными для наших университетов. Создание представительства открывает новые возможности по взаимодействию в сфере высоких технологий и бизнеса, в том числе по созданию российско-вьетнамских проектов на площадке Технопарка “Русский”», – пояснил он.
В представительстве ДВФУ будет создан Центр трансфера высоких технологий, а также откроется программа подготовки специалистов для инновационных компаний. Вузы планируют привлекать российский и вьетнамский бизнес для организации студенческих практик и реализации высокотехнологичных проектов. Также в представительстве начнет работать Центр подготовки специалистов по русскому языку — он займется проведением летних школ, публикацией совместных учебных пособий и научных статей по методике преподавания русского языка как иностранного.
Отметим, что в ДВФУ создана одна из сильнейших школ вьетнамистики в России. Сейчас на вьетнамском отделении ДВФУ обучаются более 50 студентов, которые ежегодно стажируются в Институте общественных и гуманитарных наук ХГУ. В свою очередь, каждый год более 50 вьетнамских студентов проходят обучение в ДВФУ.
Фото: пресс-служба ДВФУ
- Приморский край опустился на 65 место в экологическом рейтинге
- В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новое отделение связи
- Льготный период оплаты штрафов ГИБДД продлен
- Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
- Cтройматериалы из Приморья поедут на Филиппины
- В первом чтении принят законопроект о наказании за нарушения при техосмотре
- Вуз Приморья открыл первое представительство российского университета во Вьетнаме
- C нового года в Приморье вводят налоговые льготы для малого бизнеса
- Во Владивостоке откроют "Экспресс-биржу труда"
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.