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В первом чтении принят законопроект о наказании за нарушения при техосмотре
Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 11 декабря, приняла в первом чтении пакет законопроектов, предлагающих усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра.
Соответствующие проекты законов были внесены в Госдуму правительством в августе этого года. Проект изменений в КоАП предлагает предусмотреть для технических экспертов возможность назначения дисквалификации в качестве административного наказания, сообщается на сайте Госдумы РФ.
Кроме того, предлагается распространить на технических экспертов ответственность за оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспорта, если его техосмотр не проведен или в ходе техосмотра было выявлено несоответствие этого транспорта обязательным требованиям безопасности.
Проектом также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Предполагается, что штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.
«Законопроектом уточняется состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, а также повышен размер административного штрафа за совершение указанного правонарушения», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в тексте, штраф за подобное правонарушение предлагается повысить до двух тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 800 рублей.
Вторым законопроектом правительства предлагается ввести уголовную ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.
Предполагается, что осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации оператора технического осмотра будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.
Досье "Дальневосточного капитала": По данным РСА, в реестре операторов технического осмотра в Приморье аккредитовано 66 компаний. При этом на конец 2017 года в регионе зарегистрировано 1 077 328 автомобилей. Из них совсем новых (с момента выпуска которых прошло менее года) – всего 13 тыc. Больше всего автомобилей, с года выпуска которых прошло свыше 15 лет – 715 731. Все эти транспортные средства могли бы стать клиентами пунктов технического осмотра, но до 80% автолюбителей в России предпочитают покупать диагностические карты.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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