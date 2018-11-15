В первом чтении принят законопроект о наказании за нарушения при техосмотре

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 13 Декабря, 08:16 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
12.12 |
Приморский край опустился на 65 место в экологическом рейтинге
12.12 |
В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новое отделение связи
12.12 |
Льготный период оплаты штрафов ГИБДД продлен
12.12 |
Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
12.12 |
Cтройматериалы из Приморья поедут на Филиппины
статьи раздела
Часовой пояс
15 Ноября 2018, 09:00
Дальний Восток стал ближе к Москве Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами
статьи раздела
Регион сегодня
14 Ноября 2018, 17:00
Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию К новой избирательной кампании в Приморье федеральный центр отнесся максимально собрано
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:00
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья За корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
12 Декабря 2018, 12:55 | Регион сегодня |

В первом чтении принят законопроект о наказании за нарушения при техосмотре

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей, планируется введение и уголовной ответственности

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 11 декабря, приняла в первом чтении пакет законопроектов, предлагающих усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра.

Соответствующие проекты законов были внесены в Госдуму правительством в августе этого года. Проект изменений в КоАП предлагает предусмотреть для технических экспертов возможность назначения дисквалификации в качестве административного наказания, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Кроме того, предлагается распространить на технических экспертов ответственность за оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспорта, если его техосмотр не проведен или в ходе техосмотра было выявлено несоответствие этого транспорта обязательным требованиям безопасности.

Проектом также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Предполагается, что штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

«Законопроектом уточняется состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, а также повышен размер административного штрафа за совершение указанного правонарушения», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в тексте, штраф за подобное правонарушение предлагается повысить до двух тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 800 рублей.

Вторым законопроектом правительства предлагается ввести уголовную ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

Предполагается, что осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации оператора технического осмотра будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Досье "Дальневосточного капитала": По данным РСА, в реестре операторов технического осмотра в Приморье аккредитовано 66 компаний. При этом на конец 2017 года в регионе зарегистрировано 1 077 328 автомобилей. Из них совсем новых (с момента выпуска которых прошло менее года) – всего 13 тыc. Больше всего автомобилей, с года выпуска которых прошло свыше 15 лет – 715 731. Все эти транспортные средства могли бы стать клиентами пунктов технического осмотра, но до 80% автолюбителей в России предпочитают покупать диагностические карты.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: техосмот 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика