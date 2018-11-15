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Четверг| 13 Декабря, 08:16 |
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Cтройматериалы из Приморья поедут на Филиппины
Производители строительных материалов из Приморья при поддержке краевого Центра развития экспорта приняли коллективное участие международной строительной выставке Philconstruct 2018 в Маниле. Свою продукцию они представили на единой презентационной площадке региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По словам директора Центра развития экспорта Приморского края Евгения Никифорова, продукция приморских производителей продвигается на экспорт не только в страны, где традиционно есть спрос на их продукцию.
«По запросу предпринимателей мы исследуем и вместе осваиваем новые рынки. Сейчас на Филиппинах ведется активная застройка жилой и коммерческой недвижимостью, в страну поступают инвестиции из Китая. Для производителей Приморского края это, несомненно, перспективный рынок», – отметил он.
Philconstruct 2018 – крупнейшая отраслевая выставка на Филиппинах, при этом приморские компании были представлены здесь впервые. Перед тем как сформировать пул участников, специалисты Центра развития экспорта провели глубокий анализ рынка этой страны, определили категории товаров, которые пользуются набольшим спросом и подходят для строительства в условиях тропического морского климата. В итоге в Маниле презентовали эковату Fiberwood, окна Global Windows и стальные конструкции ТМ STAFF - все товары произведены в Приморье.
«Российский и, тем более, приморский бизнес – нечастый гость на Филиппинах. Отчасти это вызвано предубеждением, что в бедной стране низкий спрос и сложно найти покупателей на новую продукцию. Есть стереотип, что продукция российской строительной индустрии не подходит для жаркого филиппинского климата. Оказалось, наоборот: если мы теплоизолируем дома от проникновения холода, то жители Филиппин, напротив, защищают дом от потерь прохладного кондиционированного воздуха», – пояснил Евгений Никифоров.
Центр развития экспорта Приморского края оказал комплексную поддержку предпринимателям: помог подготовиться к прохождению необходимых таможенных процедур, оформить продукцию с учетом международных стандартов и требований, а также субсидировал затраты на организационные взносы, строительство выставочного павильона, организацию рабочего пространства для проведения переговоров с потенциальными партнерами.
В результате в ходе выставки были заключены два протокола о намерениях между приморскими и филлипинскими компаниями, они уже обсуждают детали и условия дальнейшего сотрудничества. Остальные участники также готовятся к заключению контрактов с новыми иностранными партнерами и планируют начать поставки строительных материалов на Филиппины.
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