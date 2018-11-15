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Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
Во Владивостоке прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья». В этом году в номинации «За развитие познавательного и экологического туризма на территории особо охраняемой природной территории» победителем стал Сихотэ-Алинский заповедник, представивший на суд жюри результаты своей работы за последние пять лет.
Сихотэ-Алинский заповедник - привлекательный природный объект для туристов. С каждым годом интерес к заповеднику и желание увидеть его природные красоты со стороны посетителей только растет. Поэтому заповедник уделяет особое внимание развитию инфраструктуры познавательного туризма на своей территории, разработке новых маршрутов и благоустройству уже существующих.
В качестве объектов познавательного туризма в заповеднике на сегодняшний день существуют 5 экологических маршрутов: «Озеро Благодатное», «Мыс Северный», «Бухта Голубичная», «Урочище ключ Кабаний», «Тропа Арсеньева» общей протяженностью более 100 км. В большинстве своем это удобные и эстетично оборудованные маршруты: на влажных участках установлены деревянные настилы, через ручьи перекинуты мостики, травмоопасные подъемы и спуски оборудованы бревенчатыми лестницами, оформлены входные группы, установлены наблюдательные вышки и смотровые площадки.
За последние несколько лет в небольшом объеме появилась в заповеднике и сопутствующая инфраструктура для размещения гостей, сложился фирменный стиль в оформлении троп и объектов инфраструктуры; появились объекты для работы с посетителями: творческая мастерская и кинозал, небольшая экскурсионная тропа на территории центральной усадьбы заповедника.
«Приятно, что результат нашей работы по развитию экологического туризма высоко оценен, - комментирует Светлана Сутырина, и.о. директора Сихотэ-Алинского заповедника. - Это заслуга не только заповедника, но и наших партнеров. Ведь для того, чтобы создавать комфорт для туристов при условии минимального воздействия на природу, усилий одного заповедника явно недостаточно. В реализации проектов по развитию экологического туризма нам помогает ряд крупных организаций, таких как Центр «Амурский тигр», Всемирный фонд дикой природы, Российское географическое общество».
Студенческий отряд «Тигр», образовательно-просветительский проект, созданный в 2014 г. Центром «Амурский тигр» и Сихотэ-Алинским заповедником внес серьезный вклад в развитие туристской инфраструктуры. Пешие маршруты, расположенные в урочище Благодатном: «Озеро Благодатное», «Мыс Северный» и «Бухта Голубичная» благоустроены именно «Тиграми». За пять сезонов работы отряда самые посещаемые тропы заповедника претерпели значительные изменения, стали очень комфортны и привлекательны для посетителей.
«Мы гордимся своими результатами, но на достигнутом останавливаться рано, - говорит Ольга Арифулина, заместитель директора по экологическому просвещению Сихотэ-Алинского заповедника. - Чтобы познакомить туристов со всем разнообразием природных комплексов заповедника, увеличить время пребывания на территории, готовим еще несколько маршрутов. Например, пешая тропа «Гора Лысая», позволяющая увидеть заповедник с высоты птичьего полета, и морская прогулка вдоль заповедного побережья. Кроме того, идет переоборудование Информационного центра заповедника, работа которого позволит активизировать эколого-просветительскую деятельность как с местными жителями, так и с туристами».
Логично, что на этом фоне за последние годы значительно выросла посещаемость заповедника. В 2018 году Сихотэ-Алинский заповедник посетили порядка 4000 человек, тогда как в 2012 году эта цифра была в 10 раз меньше.
Анализ опыта работы заповедника свидетельствует, что благодаря правильному подходу в сфере развития экологического туризма на ООПТ, регулярный поток любителей природы не нанесет ущерб заповедной территории, а заповедник сможет принять больше туристов и привлечь внимание к своей деятельности, главным аспектом которой является защита амурского тигра.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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