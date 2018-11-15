Льготный период оплаты штрафов ГИБДД продлен

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 12 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (ст. 31.8 и 32.2) «О возможности восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа». Поправки были внесены Правительством РФ.
Законом устанавливается, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением лицу, привлеченному к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом или должностным лицом, вынесшими это постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.
Как отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин, данные поправки призваны «восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей. Их цель — дать возможность гражданам заплатить 50% от штрафа не только в течение 20 дней с момента вынесения соответствующего постановления, но также в течение еще 20 дней, если копия данного постановления пришла уже по истечении первоначального льготного срока».
По его словам, «нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения задерживается, и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу».