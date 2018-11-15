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Четверг| 13 Декабря, 08:16 |
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В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новое отделение связи
Взамен ветхой постройки в селе Красный Яр в национальном парке «Бикин» возвели современное административное здание.
Инфраструктурный комплекс создается по инициативе Центра «Амурский тигр» и врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко при поддержке организаций-спонсоров.
В церемонии открытия здания приняли участие генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, исполняющая обязанности директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна Потапова и директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.
«Среди целей создания национального парка «Бикин» не только охрана лесов, тигров и коренного населения, но и развитие экологического туризма, – рассказывает Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». – Для посетителей парка важно, чтобы, если возникнет такая необходимость, у них была возможность получить медицинскую помощь, связаться с родными и близкими. Поэтому в первую очередь при поддержке наших партнеров мы открыли в Красном Яре новую амбулаторию, сегодня открываем отделение связи. Надеемся, что эти объекты прослужат долгое время и сделают условия для проживания в селе более привлекательными, что сюда станут приезжать и работать новые люди».
Здание спроектировано с учетом современных стандартов оказания услуг связи. Внешний вид почтового отделения, построенного из клееного бруса, гармонично вписывается в ландшафт национального парка. Единая информационная система предприятия обеспечивает автоматизацию предоставления почтовых, финансовых и государственных услуг.
«Социальная функция почтовой связи особенно ярко проявляется на селе. Возможность получить востребованные товары и услуги здесь и сейчас, не выезжая из удаленного таежного поселка, является существенным условием благополучия коренных жителей края и развития национального парка, где усилиями многих людей сохраняют популяцию амурского тигра», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.
На общей площади 62,2 кв. м расположился светлый клиентский зал, имеется комната для персонала, предусмотрено автономное отопление и централизованное водоснабжение. Клиентский зал и рабочее место начальника отделения оборудованы эргономичной мебелью, стеллажами для почтовой упаковки, товаров для дома и учебы. В почтовом отделении можно приобрести сим-карты сотовой связи, а по каталогу заказать крупную бытовую технику, антенны и цифровые приставки для приема бесплатного цифрового телевидения.
По словам местных жителей, в жизни Красного Яра Почта всегда играла культурную и просветительскую роль. Здесь учителя и охотники проводили шахматные баталии. В продолжение этой традиции, до сих пор любимой игрой местных охотников остаются шахматы. Каждая семья выписывала газеты, журналы, писала письма.
До 60-х годов удэгейцы доставляли почту по реке из города Бикин на долбленых лодках – «батах», толкая вручную шестами около 20 км пути. Затем и вплоть до конца 80-х годов доставка почтовой корреспонденции, посылок и печатных изданий осуществлялась местной авиацией.
Что интересно, старое здание почты старше самого села Красный Яр. Как так получилось? Выше по течению реки Бикин находилось село Сиянь. Оно часто страдало от наводнений и было принято решение о переносе этих сел на новое место — более высокую противоположную террасу Бикина. В 1957 году началось переселение и здание, стоявшее в Сияне, разобрали, сплавили по реке и собрали заново в Красном Яре.
«Открытие нового здания почты вместо ветхого и разваливающегося старого – знаковое событие для села Красный Яр. На почте местные жители встречаются для общения, приходят оформлять подписку на журналы и газеты, пенсионеры получают пенсию. Можно с уверенностью сказать, что почта – одна из основных точек притяжения в селе, – комментирует директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев. – Теперь, благодаря поддержке Центра «Амурский тигр», люди будут проводить время в новом современном здании, которое станет не только местом для встреч, но символом того, что теперь проблемы села решаются и есть надежда на дальнейшее развитие».
Сегодня почтовый обмен с сельским отделением 692017 выполняется три раза в неделю автотранспортом. Протяженность почтового пути от Дальнереченска до Красного Яра составляет 240 км.
Досье "Дальневосточного капитала": Центр «Амурский тигр» – организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра: изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.
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