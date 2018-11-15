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Приморский край опустился на 65 место в экологическом рейтинге
12 декабря Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 г. Данный проект реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
По итогам осени 2018 года в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ», публикуемом уже более 10 лет, в десятку лидеров рейтинга вошел только один дальневосточный регион: 7 место заняла Магаданская область.
«Национальный экологический рейтинг регионов РФ». Дальневосточный федеральный округ
В тройке лидеров - Тамбовская область; Алтайский край; Республика Алтай. На 8-м месте Москва, закрывает десятку Санкт-Петербург.
"Для формирования «Национального экологического рейтинга регионов РФ», помимо жалоб жителей, сводок МЧС, публикаций в СМИ, статистической информации и т.д., мы используем и официальные ответы государственных органов власти на наши запросы", рассказал Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ.
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