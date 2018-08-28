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13 Января 2014, 18:50 | Регион сегодня

Первая серия уникального реалити-шоу "Пятнистая семейка" о семье дальневосточных леопардов появилась в сети

Благодаря уникальному проекту ФГБУ "Земля леопарда" и Всемирного фонда дикой природы (WWF) на интернет-экраны выходит сериал о реальной жизни реальной многодетной семьи леопардов, снятой автоматическими скрытыми камерами.

Использование автоматических фотокамер для идентификации леопардов по индивидуальному рисунку на шкуре сегодня стало привычным делом. Проект фотомониторинга продолжается уже второй десяток лет. И многие дальневосточные, они же амурские леопарды, благодаря своим портфолио, стали звездами не только в России, но и далеко за ее пределами.

Однако фотография – это все-таки лишь остановленное мгновение. А ученым всегда хотелось большего – зафиксировать тайны поведения. Ведь амурский леопард – один из самых скрытных зверей на планете. И о том, например, как происходит воспитание выводка, почти ничего не известно.

В ноябре ушедшего года, когда выяснилось, что леопардесса Кедровка снова родила троих котят (а тройня для дальневосточного леопарда – большая редкость), стартовал новый совместный проект ФГБУ «Земля леопарда» и Амурского филиала WWF России. Уникальный проект ВИДЕОмониторинга!

«Видеомониторинг – прорыв не только для российской, но и для мировой науки в целом, а видеомониторинг редчайшей кошки на планете – уникальнейшее событие! – говорит директор ФГБУ «Земля леопарда» Андрей Бородин. - Ловушки с режимом видео сотрудниками ФГБУ «Земля леопарда» были установлены в конце октября, а в начале ноября у нас уже были первые кадры, да еще какие - самка с тремя котятами! Благодаря новой методике появилась возможность изучать поведенческие особенности диких животных без вмешательства в их жизнь, что до недавнего времени было невозможным. Сериал о жизни пятнистой семейки - только первый шаг к поднятию завесы тайны жизни уникальных животных абсолютно для всех, а не только для ученых».

Благодаря десяти автоматическим камерам, правильно размещенным специалистами национального парка «Земля леопарда» в нужное время и в нужном месте, впервые было получено свыше семидесяти часов уникального видеоматериала о жизни многодетной леопардовой семьи. А затем эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) потратили больше месяца на то, чтобы совместить кадры, снятые разными камерами в одни и те же мгновения, и сложить из этих «пазлов» общую картину происходящего.

Качество видеоизображения, конечно, оставляет желать лучшего. Но все же достаточное, чтобы не только понять, где взрослый леопард, а где котенок, но и различить котят по рисунку на шкуре. На данный момент проект история семьи состоит из семи серий. Но авторы проекта уверены, что продолжение последует.

«Этот проект – прощание с целой эпохой, в которой съемки леопарда в дикой природе были настоящим подвигом оператора, замерзающего зимними ночами в скрадке возле приманки, - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России Василий Солкин, кинорежиссер, автор 7 документальных фильмов о дальневосточном леопарде. - Но радуюсь я не тому, что мне и моим героическим коллегам больше не придется мерзнуть «на сучке». А тому, что отсутствие рядом человека-оператора позволяет автоматике снимать зверей такими, какие они есть. И фиксировать их абсолютно естественное проведение. Анализируя видеоматериал, полученный проектом за первый месяц, я узнал об амурских леопардах больше, чем за предыдущие двадцать лет!»

"Мы покажем вам то, чего не видел ни один житель планеты Земля. Чего не видели даже те, кто всю свою жизнь посвятил изучению дальневосточного леопарда и защитил на эту тему диссертации. Это реальная жизнь реальной многодетной семьи леопардов и ее таежного окружения без прикрас и спецэффектов", - рассказали "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Свежие серии ежедневно по будням смотрите здесь!

НА ФОТО: Пятнистая семейка © Валерий Малеев/ФГБУ «Земля леопарда».

Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток

Теги: Земля леопарда  Амурский филиал wwf России 


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