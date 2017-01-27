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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 13 Февраля, 15:33 |
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Во Владивостоке "Акцент" и производитель печатной техники Brother проводят бесплатный демо-семинар
Спикер - Дмитрий Бутин, региональный представитель Brother (B2B канал ДФО).
Что происходит в вашем офисе, если принтер перестал работать? Невозможно представить существование офиса без печатной техники. Техника бывает разного уровня производительности, эффективности, надежности и цены. Решения для печати Brother — это инновационные пакеты технологий, которые способны существенно помочь вашему бизнесу. Предлагая широкий спектр удобных решений печати, Brother помогает повысить эффективность печати и сократить затраты.
Участники образовательного демо-семинара смогут узнать о тенденциях развития печатной техники, ознакомиться с многофункциональными устройствами, провести сравнительный анализ печатной техники, проанализировать вложения и производительность печатных устройств.
Регистрация по телефону 8 (423) 244-77-11. Семинар состоится по адресу: Владивосток, ул. Хабаровская, 8.
Электронная регистрация на семинар.
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