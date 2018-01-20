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Жителей Приморья и гостей 10 дней будут кормить культовым блюдом

"Не надо больше чистить, жарить, мыть и чесаться, мы всё сделаем сами!"

Мы — за навагу! Гастрономический фестиваль зимней рыбы начнётся 15 февраля в ресторанах Владивостока и Находки.

В дни фестиваля, с 15 по 25 февраля, рестораны будут подавать гостям культовое блюдо дальневосточной кухни — жареную навагу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в НКО «Тихоокеанский туристический союз».

«Не надо больше чистить, жарить, мыть и чесаться, мы всё сделаем сами!» – призывают рестораторы любителей культовой зимней рыбы Дальнего Востока. В ресторанах Владивостока и Находки готовы избавить местных гурманов от возни на кухне и порадовать гостей Приморья по вызывающе привлекательной цене — 69 рублей за 100 грамм сырого веса свежей наваги последнего подлёдного улова. Это значит, что внушительная порция жареной рыбы с правильной золотистой корочкой в ресторанной подаче будет стоить примерно 250-300 рублей.

Гастрономический фестиваль зимней рыбы с навагой в роли «хедлайнера» проходит в Приморье впервые и является частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Организаторы фестиваля — некоммерческая организация «Тихоокеанский туристический союз», ответственная за проект Pacific Russia Food, – обещают, что праздновать зимнюю рыбу мы будем дважды в году: в конце февраля — прощаться с зимой, поедая навагу, а в начале декабря — наслаждаться первым уловом корюшки.

Ещё несколько лет назад жареная навага и корюшка были блюдами, которые приморцы готовили только дома, а туристам эти радости были и вовсе не доступны. Но с развитием гастрономического движения дальневосточной кухни шефы стали внимательно относиться к локальным продуктам и рецептам домашней кулинарии. «Простая домашняя кухня дальневосточников советского и пост-советского времени — это один из ингредиентов культурного «замеса», ставшего основой нашей региональной кухни, – говорит исследователь истории дальневосточной кухни Андрей Хаустов. – Поэтому проникновение домашних рецептов в ресторанное меню — процесс естественный. Шефы по-своему переосмысляют и совершенствуют эти рецепты, и в результате получаются интересные блюда с узнаваемым вкусом».

В Фестивале зимней рыбы с боевым хештегом #занавагу участвуют 8 заведений:

Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe

Фермерский ресторан Ogonёk

Ресторан Svoy

Ресторан Novik Country Club

Ресторан Zuma

Кафе Studio

Ресторан Moloko&Mёd.

Ресторан Saint Fish (г. Находка)

Участники фестиваля отмечают, что присоединились к этому событию «не корысти ради», а чтобы поддержать программу развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, цель которой — сделать Владивосток, Приморье и Дальний Восток гастрономическим регионом, где жители осознанно предпочитают местные продукты и блюда, государство поддерживает ответственных производителей, и куда туристы из России и АТР стремятся за новыми уникальными гастрономическими впечатлениями. Первый шаг программы — полная реализация в 2018 году запланированного оргкомитетом по дальневосточной кухне календаря событий (информация обо всех событиях есть на портале ). «Такие общие фестивали нужны всем — они объединяют и заведения, и любителей вкусно поесть вокруг темы дальневосточной кухни», - говорят рестораторы.

Страница фестиваля в Facebook — https://www.facebook.com/events/220293311876973/

Информация о фестивале в Instagram — в аккаунте @vladivostok.travel

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: #занавагу 


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Комментарии
  • люблю путина19:32, 13.02.2018

    В усесесере навага стоили 40 коп, два года назад 40 руб. год назад 60 руб. после путинской полной стабилизации 240 руб за 1 кг. И это по наубеулинской инфляции 2% т росте эконосмки по орешкину в 0. 4%. Ура тварищи. 18 марта голосуем за путина и за навагу ценой в 2400 руб.
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