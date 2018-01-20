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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Февраля, 20:58 |
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Система Tax Free будет работать в двух пунктах пропуска в Приморье
Правительство РФ утвердило перечень пунктов пропуска через государственную границу России, которые уже в этом году начнут тестировать систему компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе товаров, приобретенных в нашей стране. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина.
В 2018 году система Tax Free, успешно работающая в ряде других государств, будет внедрена в России. Граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут возвращать НДС, уплаченный при приобретении товаров в магазинах и пропускных пунктах, расположенных на территории пилотных субъектов России.
Так, согласно документу, получить налоговый вычет зарубежные путешественники смогут в двух пунктах пропуска в Приморье – преференцию будут предоставлять воздушный пункт пропуска Владивосток и одноименный морской пункт пропуска, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Также в перечень вошли автомобильный пропускной пункт Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области и воздушные пункты пропуска – Внуково, Домодедово, Шереметьево в Москве, Пулково в Санкт-Петербурге и Сочи.
Как отмечено в пояснительной записке к распоряжению, перечень сформирован с учетом максимального пассажиропотока и наличия возможности создания в пределах пунктов пропуска необходимой инфраструктуры для внедрения системы компенсации налога.
Отметим, также Правительством России утвержден перечень субъектов, на территории которых предоставлять налоговый вычет иностранцам смогут и объекты розничной торговли. В 2018 году тестировать режим будут торговые точки в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.
Как подчеркнули в департаменте туризма Приморья, внедрение мировой практики Tax free очень актуально для края, поскольку с каждым годом регион становится всё более востребованным у туристов.
«Возможность использовать систему Tax Free на пунктах пропуска – это важная дополнительная преференция, которая самым благоприятным образом скажется на повышении туристской привлекательности региона. Также мы продолжим работу по включению магазинов и торговых комплексов Приморья в число объектов, которые будут предоставлять гостям компенсацию за налог», – отметили в департаменте.
Напомним, в ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон о введении на территории государства системы компенсации налога на добавленную стоимость иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. С этого года граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут возвращать НДС, уплаченный при приобретении товаров в нашей стране.
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